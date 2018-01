Loucura para arranjar/vender bilhetes para os U2

Os U2 vão dar um segundo concerto a 17 de setembro na Altice Arena, em Lisboa, depois de os bilhetes para o primeiro terem esgotado.

O anúncio foi feito esta sexta-feira no mesmo dia em que foram postos à venda os bilhetes para o primeiro concerto, agendado para 16 de setembro.

Os preços dos bilhetes, que foram disponibilizados a partir das 10 horas apenas em algumas lojas Meo e na Blueticker, variam entre os 37 euros e os 325 euros e esgotaram rapidamente.

Ainda sem saberem que a banda irlandesa iria dar um segundo espetáculo, alguns fãs dos U2 não perderam tempo para tentar arranjar bilhetes fora do “circuito” normal.

No site da OLX, por exemplo, houve quem manifestasse a intenção de trocar um Samsung Galaxy S7 por três bilhetes para o concerto.

“Troco Samsung Galaxy S7 a funcionar, com caixa e fones de origem nunca antes utilizados, por 3 bilhetes para o concerto dos U2 em Portugal. O ecrã do telemóvel encontra-se partido, apesar de tal facto não influenciar em nada o funcionamento do mesmo”, escreveu um anunciante de Lamego.

O vendedor diz ainda que coloca “ecrã novo à troca por 4 bilhetes”. “O telemóvel tem alguns riscos na parte de trás devido a marcas de uso. Capacidade: 32 GB e formatado com definições de origem. Funciona perfeitamente!”, lê-se ainda no anúncio.

No Facebook, há quem venda quatro bilhetes a partir dos dois mil euros cada “a quem fizer melhor proposta”.

Apesar de haver alguns interessados – uma pessoa chega a propor dar 1000 euros – a maioria das reações ao anúncio é muito crítica, com algumas pessoas a solicitar até a intervenção da ASAE e da PSP e outras a ameaçar denunciar “este venda à PJ”.

Outras preferiram brincar com a proposta. “Dou um rim”, “troco por um T4 em Cascais mobilado”, “compro um bilhete pelo valor de uma consulta psiquiátrica” ou “troco por dignidade” são alguns dos comentários que se podem ler na publicação de um grupo criado para a compra e venda de bilhetes.