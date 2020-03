Louvre em Paris fecha portas para estudar resposta ao coronavírus

Os turistas chegaram, mas não puderam entrar. O Louvre esteve encerrado esta manhã porque o pessoal do principal museu parisiense esteve reunido para discutir a resposta a dar ao coronavírus. Segundo a agência Reuters, formaram-se longas filas com turistas descontentes, perante as portas fechadas do museu que alberga o famoso quadro Mina Lisa de Leonardo da Vinci.

Um porta-voz informou que o museu abriria depois da reunião que juntou gestão, trabalhadores e o médico da instituição. A mesma fonte disse que os museus não estavam abrangidas pela ordem governamental que proíbe reuniões de grupo com mais de cinco mil pessoas em espaços fechados.

A ordem foi dada no sábado e já levou ao cancelamento de alguns eventos, como a feira da Agricultura, que encerrou um dia mais cedo, e a meia-maratona de Paris, que devia realizar-se este domingo com cerca de 40 mil participantes.

Até ontem, sábado, à noite, França registava 100 casos confirmados de infeção pelo Covid-19.