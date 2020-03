Lucro da REN cresceu 2,8% para 118,9 milhões de euros

A REN – Redes Energéticas Nacionais fechou o ano de 2019 com um resultado líquido de 118,9 milhões de euros, mais 2,8% do que em igual período do ano anterior. O resultado líquido recorrente cresceu 5,5% para os 144,8 milhões, performance que se deveu a uma “melhoria nos resultados financeiros” e a uma “contribuição positiva” da operação no Chile, anuncia a empresa em comunicado. O conselho de administração, presidido por Rodrigo Costa, vai propor o pagamento de um dividendo de 17,1 cêntimos por ação.

Num ano marcado por uma série de “recordes históricos”, designadamente ao nível da produção eólica e da fotovoltaica, entre outros marcos, a REN destaca que o custo médio da dívida da empresa manteve a redução iniciada em 2013, ficando em 2019 nos 2,1%, em comparação com os 2,2% do ano anterior. “Apesar deste cenário favorável, o pagamento da CESE (Contribuição Extraordinária sobre o Sector da Energia) continua a ter um importante impacto nos resultados da REN, tendo a taxa efetiva de imposto subido para 40%”, pode ler-se no comunicado. A dívida líquida “aumentou 6,5% para 2.826 milhões de euros”, devido à aquisição da chilena Transemel, em outubro, que se juntou ao investimento feito em 2017 na compra de 42,5% da Electrogas.

O EBITDA foi de 486,2 milhões, menos 1,2% que em 2018, correspondente a menos 6 milhões de euros, o que se deve a uma “mais baixa remuneração do RAB (Base de Ativos Regulados) – baixou 11,4 milhões de euros – decorrente da redução das taxas de juro das Obrigações de Tesouro e da Base de Ativos Regulada”. Estes valores foram “parcialmente compensados” pela melhoria dos resultados da

Electrogas e pela consolidação da Transemel, adianta a empresa. Já o CAPEX e as transferências para exploração aumentaram em 66,6 milhões e 102,2 milhões de euros, respetivamente, para 188,6 milhões e 190,6 milhões de euros. O sector da eletricidade representou 74,7% e 79,6% do total, respetivamente.

“A nível operacional, para além da manutenção dos altos padrões de nível de serviço habituais, o ano de 2019 ficou marcado por novos valores históricos na produção nacional: a produção eólica máxima diária nacional, a 22 de novembro, atingiu os 103,8 GWh e, no mesmo dia, atingiu a potência máxima de 4667 MW. Já a produção fotovoltaica, que no final do ano contava com cerca de 730 MW instalados, ultrapassou pela primeira vez os 500 MW de potência máxima. Estes valores evidenciam o peso crescente das fontes de energia renovável, refletindo as prioridades da política de transição energética”, pode ler-se no comunicado.

A produção renovável abasteceu 51% do consumo nacional de energia elétrica em 2019, sendo que a eólica representou 26% do consumo, “a quota mais elevada de sempre para esta tecnologia”, a hidroelétrica 17%, a biomassa 5,5% e a fotovoltaica 2,1%. “A fotovoltaica foi a fonte que apresentou maior crescimento percentual em 2019, ultrapassando pela primeira vez 1 TWh de produção anual”, destaca a REN.

Quanto à produção não renovável, o gás natural teve uma quota de 32% e o carvão 10%, o valor mais baixo desde 1989. “O saldo de trocas com o estrangeiro, após três anos exportadores, foi importador, abastecendo 7% do consumo nacional”, explica a empresa.

Já o consumo de gás natural cresceu 4,8% para um total de 67,9 TWh. “Trata-se do segundo consumo anual mais elevado de sempre, 2,5% abaixo do registado em 2017”, refere a REN.

Quanto ao mercado elétrico, que representou 35% do consumo total, houve um crescimento de 14,6% face ao ano anterior, “enquanto no segmento convencional se verificou uma tendência de estabilização

com um crescimento marginal de 0,2%”.

Destaque, ainda, para o facto de a utilização do terminal de GNL de Sines ter sido a “mais elevada de sempre”, com a operação de 66 navios. “Foi também em 2019, a 10 de janeiro, que pela primeira vez em 22 anos o Sistema Nacional de Gás Natural exportou gás natural pela interligação de Campo Maior. Nesse dia, o fluxo total de gás no VIP Ibérico (ponto virtual que agrega as capacidades das interligações internacionais) para abastecimento do sistema espanhol foi de aproximadamente um milhão de metros cúbicos, tendo sido quase totalmente transportados pela interligação de Campo Maior”, pode ler-se, ainda, no documento.