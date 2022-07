Lucro do Abanca sobe 14,3% para 104,3 milhões de euros

O Abanca obteve lucros recorrentes de 104,3 milhões de euros, entre abril e junho, uma subida de 14,3% em relação ao período homólogo do ano passado, "descontando o impacto contabilístico da integração do Bankoa, que teve lugar em janeiro de 2021", segundo o comunicado enviado esta sexta-feira ao Dinheiro Vivo.

Na mesma nota, o banco espanhol explica que "os lucros recorrentes melhoraram face ao ano passado pela evolução positiva das receitas e pela contenção de custos". De acordo com a insituição financeira, as receitas base melhoraram 6,5%, "devido ao bom desempenho tanto da margem de juros", que subiram 4,6%, "como das receitas provenientes da prestação de serviços", que cresceram 11,6%, "tendo contribuído para esta evolução, em particular, o dinamismo da comercialização de seguros, que aumentou 11,0% em termos anuais".

No primeiro trimestre do ano, "o volume de negócios cresceu 6,6% em termos homólogos, permitindo ao Abanca ultrapassar pela primeira vez o limiar dos 110 mil milhões de euros", revela a instituição, liderada por Francisco Botas. Os empréstimos e adiantamentos aos clientes atingiram 47 114 milhões de euros, um aumento de 4,2%, enquanto a captação de fundos ascendeu a 62 953 milhões de euros, em crescimento de 8,5%, face ao segundo trimestre de 2021.

"O crescimento do banco tem sido impulsionado por uma ampla campanha publicitária em Espanha, que está a ter como resultado uma captação intensa de novos clientes", revela o banco em comunicado. O número de novos clientes fora da Galiza cresceu 61% em comparação com o ano passado, enquanto que os novos pedidos de contratos digitais iniciados aumentaram 47%.

O rácio de capital do Abanca situou-se nos 16,4% (12,5% de capital de qualidade máxima CET1), superando os requisitos regulatórios, tendo um excedente de 1,440 milhões de CET1. Com um rácio de 17,9%, o banco cumpre confortavelmente os requisitos do MREL (requisitos mínimos de fundos próprios e passivos elegíveis) estabelecidos pela União Europeia para 2022.

Os depósitos a retalho são a principal componente da estrututa de financiamento do Abanca, representanto 71% do total. O banco tem um rácio de empréstimos sobre depósitos a retalho de 92,3%.

Segundo o comunicado, o Abanca "tem mais de 15 600 milhões de euros em ativos líquidos, o que significa que cobriu um montante equivalente a 4,2 vezes o total dos vencimentos previstos das emissões".

O Abanca recebeu recentemente uma melhoria na sua notação financeira pela agência de rating DBRS, que elevou a sua classificação para BBB (alta).