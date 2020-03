Lucro do grupo BMW cai 28,9% em 2019 para 5.022 milhões de euros

A faturação do fabricante germânico aumentou no exercício passado para 104.210 milhões de euros, superior em 7,6% na comparação com o ano precedente, enquanto o resultado operacional caiu 17%, para 7.411 milhões de euros, refere o construtor automóvel em comunicado.

O volume de negócios do grupo BMW superou os 100.000 milhões de euros pela primeira vez, tendo duplicado o valor de 2009.

No primeiro trimestre, a BMW teve que contabilizar uma provisão de 1.400 milhões de euros devido à investigação da Comissão Europeia (CE) relativamente a possíveis acordos entre os fabricantes alemães para bloquearem o desenvolvimento de tecnologia de emissões limpas.

A CE realizou uma investigação ao grupo Volkswagen, Daimler e BMW sobre o desenvolvimento da tecnologia para controlar as emissões poluentes.

O grupo BMW referiu ainda que a faturação no quarto trimestre do ano passado atingiu um recorde, com o aumento das vendas de veículos do segmento de luxo.

O presidente do grupo BMW, Oliver Zipse, irá comentar hoje os resultados numa conferência de imprensa à distância, bem como as previsões para este ano, as quais poderão ser afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

A administração espera na assembleia-geral de acionistas, que se realiza em 14 de maio, distribuir um dividendo de 2,50 euros por cada ação ordinária e 2,52 euros por cada ação preferencial, num valor total de 1.650 milhões de euros.