Lucro do JPMorgan cai 30% para 27.392 ME até setembro

O banco JPMorgan revelou esta sexta-feira que teve um lucro de 26.668 milhões de dólares (27.392 milhões de euros) até setembro, menos 30% que no mesmo período do ano anterior.

Esta queda no lucro foi justificada pelo JPMorgan com a existência de "ventos contrários", em resultado das tensões geopolíticas e às más perspetivas para a economia mundial.

Já as receitas registaram um aumento homólogo de 2%, para 94.148 milhões de dólares, refere o comunicado do grupo financeiro.

Entretanto, no terceiro trimestre deste ano, o lucro do JPMorgan caiu 17%, para 9.740 milhões de dólares (10.020 milhões de euros), face a igual período do ano anterior.

O lucro por ação do JPMorgan, entre junho e agosto, situou-se em 3,12 dólares, contra os 3,74 dólares observados no terceiro trimestre de 2021, segundo dados do banco citados pela agência financeira Bloomberg.

As receitas do JPMorgan no terceiro trimestre deste ano atingiram os 32.720 milhões de dólares, contra os 29.650 milhões de dólares no ano anterior, enquanto a receita do banco de investimento, um dos seus principais negócios, caiu 43%, 1.700 milhões de dólares.

Os resultados dos bancos são acompanhados de perto pelos investidores e analistas para avaliar o real impacto no tecido empresarial norte-americano do aumento das taxas de juro decididas pela Reserva Federal para travar a subida da inflação.

Entre julho e setembro, o JPMorgan aumentou as suas reservas em 1.537 milhões devido à revisão em baixa das previsões económicas, o que contrasta com a decisão técnica tomada no ano anterior, quando o banco liberou reservas no valor de 2.100 milhões.

O presidente e presidente executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, por sua vez, afirmou em comunicado que "nos Estados Unidos, os consumidores continuam a gastar, as ofertas de emprego são elevadas e os negócios permanecem saudáveis".

No entanto, avisou que "há ventos contrários significativos", referindo-se à "inflação persistentemente alta", que conduz a um aumento das taxas de juros globais, aos impactos incertos do aperto da política monetária quantitativa, à guerra na Ucrânia que está fazer com que aumentem os riscos geopolíticos e à situação frágil no mercado do petróleo, em termos de oferta e de preços.