Lucros da Sonaecom quase duplicam no primeiro trimestre

A Sonaecom registou, no primeiro trimestre deste ano, lucros atribuíveis de 20,9 milhões de euros, quase o dobro do que obteve em igual período do ano passado, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora revelou que o seu volume de negócios consolidado aumentou, no mesmo período, 6,2%, para 17,8 milhões de euros "com contributos positivos de todas as áreas, especialmente das empresas de cibersegurança".

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu os 10,8 milhões de euros, um aumento de 76,6%, "justificado pela mais-valia gerada na venda de um ativo da área de tecnologia e pela melhoria do contributo da ZOPT", que detém 52% da NOS, indicou.

A área de tecnologia "continua a registar fortes níveis de crescimento, com o volume de negócios a aumentar 7,0% face ao ano anterior, para 14,5 milhões de euros", referiu o grupo.

Neste segmento de negócios, a Sonaecom "ambiciona construir e gerir, à escala internacional, um portefólio de negócios tecnológicos nos setores de retalho, telecomunicações e de cibersegurança", destacou.

Por fim, no segmento de media, a empresa indicou que o Público, graças a um "desempenho positivo das assinaturas 'online', venda de jornais e receitas de publicidade", registou um aumento geral nas receitas de 4,9%, em comparação com o período homólogo.

No primeiro trimestre deste ano, a Sonaecom tinha uma dívida líquida de 292,4 milhões de euros, uma redução de 39,1% em termos homólogos.