Lucros do grupo Crédito Agrícola descem 50,7%, para 35,7 milhões de euros no 1.º trimestre

O grupo Crédito Agrícola registou no primeiro trimestre um resultado líquido de 35,7 milhões de euros, uma redução de 50,7% em relação ao período homólogo, de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira.

Assim, nos primeiros três meses do ano, o Grupo Crédito Agrícola atingiu "um resultado líquido de 35,7 milhões de euros, valor que compara com 72,5 milhões de euros alcançados no período homólogo", indicou, explicando que esta redução foi "influenciada pelos resultados, não recorrentes, obtidos no 1.º trimestre de 2021, relacionados com ganhos líquidos com operações financeiras no valor de 51,3 milhões de euros, bem como com juros retroativos, referentes a 2020, recebidos no âmbito do programa de financiamento do BCE - TLTRO III no valor de 8,0 milhões de euros".

De acordo com a instituição, no mesmo período a "rentabilidade de capitais próprios consolidados (ROE) cifrou-se em 7,1%, reflexo do desempenho das diferentes componentes do grupo, incluindo os contributos dos resultados líquidos de 3,4 milhões de euros da CA Seguros e de 2,7 milhões de euros da CA Vida".

Paralelamente, "a carteira de crédito (bruto) a clientes do grupo apresentou um crescimento homólogo de 3,5% para 11,7 mil milhões de euros, que correspondeu a um incremento de 396 milhões de euros, refletindo a continuação do apoio prestado pelo grupo Crédito Agrícola à economia nacional e a sua dinâmica comercial, num contexto macroeconómico incerto, entretanto ampliado pela invasão da Ucrânia pela Rússia", destacou a instituição.

De acordo com o grupo, nos primeiros três meses do ano, o rácio bruto de Non Performing Loans (NPL), ou seja, crédito em incumprimento, "situou-se em 6,7%, registando uma evolução favorável de 0,5 p.p. [pontos percentuais] face aos 7,2% que se verificavam no final de 2021, o que evidencia a contínua melhoria da qualidade da carteira de crédito do grupo", sendo que a "cobertura de NPL por imparidades de NPL e colaterais (FINREP) aumentou para 88,9%, ou seja 1,3 p.p. acima do verificado no final de 2021".

No final do trimestre, "os níveis de solidez e liquidez do Grupo Crédito Agrícola mantêm-se acima dos níveis mínimos recomendados, tendo sido reportados rácios CET1 e de fundos próprios totais de 18,8% (incluindo resultado líquido do exercício de 2021), um rácio de alavancagem de 8,2%, um rácio de cobertura de liquidez (LCR) de 429,0% e um rácio de financiamento estável (NSFR) de 155,2%", disse o banco.

Por outro lado, entre janeiro e março o grupo captou cerca de 2.400 novos clientes empresariais e 22.600 clientes particulares adicionais, em termos líquidos.

No que diz respeito ao produto bancário 'core' este "registou, no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 7,0%, ou 8,8 milhões de euros, face ao período homólogo, para 134,5 milhões de euros", sendo que "este crescimento foi impulsionado pelo bom desempenho da margem técnica do negócio segurador, que apresentou um crescimento homólogo de 13,1 milhões de euros, bem como das comissões líquidas, que cresceram 23,3%, ou 6,3 milhões de euros, face ao 1º trimestre de 2021".

Já a margem financeira alcançou 75,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, reduzindo-se "12,3%, ou 10,5 milhões de euros, face ao período homólogo" algo "explicado em grande medida pelo proveito não recorrente registado no 1º trimestre de 2021 relacionado com os juros retroativos, referentes a 2020, recebidos no âmbito do programa de financiamento do BCE - TLTRO no valor de 8,0 milhões de euros".

Por sua vez, "os recursos de clientes sob a forma de depósitos bancários totalizavam aproximadamente 19,4 mil milhões de euros, registando um crescimento de 10,9% face ao período homólogo, correspondente a 1,9 mil milhões de euros e proporcionando um aumento de quota de mercado de 7,95% no 1º trimestre de 2021 para 8,28% no 1º trimestre de 2022", adiantou o grupo.

Já os custos de estrutura "atingiram os 90,7 milhões de euros no 1º trimestre de 2022, um acréscimo de 4,4%, ou 3,8 milhões de euros, por comparação com o 1º trimestre de 2021", referiu a instituição, justificando que "este acréscimo foi impulsionado principalmente pelos gastos gerais administrativos, que registaram um crescimento de 13,2%, ou 3,2 milhões de euros, relacionado com o aumento de atividade, o esforço de digitalização de processos, e a resposta aos requisitos regulamentares".