Lucros da Toyota Caetano Portugal caem 10% para 6,4 milhões

O Grupo Toyota Caetano Portugal registou no primeiro semestre deste ano um lucro de 6,4 milhões de euros, o que reflete uma diminuição de 10,0% face ao resultado líquido do período homólogo de 2018, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

Nos primeiros seis meses deste ano, o volume de negócios foi de 228 milhões de euros, menos 3,7% (ou menos nove milhões de euros) face a igual período do ano anterior, segundo indica o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, o Grupo Toyota Caetano Portugal refere que a quebra de nove milhões no volume de faturação reflete “o comportamento de mercado, que neste primeiro semestre, ao nível das viaturas ligeiras, evidenciou uma quebra de cerca de 4% face ao ano anterior”. Para esta descida contribuiu o fim da comercialização das viaturas a diesel, tendo a Toyota sido a primeira marca a abandonar este tipo de motorizações.

De acordo com a informação enviada à CMVM, o resultado operacional foi, no período em análise, de 9,94 milhões de euros (menos 7,3% do que no semestre homólogo).

No EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), os 21,4 milhões de euros registados nos primeiros seis meses deste ano traduzem uma diminuição de 1,1% por comparação com os 21,6 milhões de euros contabilizados no mesmo semestre do ano passado.

Já os resultados financeiros foram negativos em 1,15 milhões de euros, traduzindo um aumento de cerca de 300 mil euros em termos homólogos.

No comunicado, o Grupo Toyota Caetano Portugal refere que o aumento líquido dos encargos financeiros observado no primeiro semestre deste ano “surge num contexto de ligeiro incremento do endividamento bancário, mas também da concretização, que aliás já tinha sido iniciada no 2.º semestre do exercício transato, da reestruturação dos prazos da dívida”.

Os gastos com pessoal situaram-se, por sua vez, nos 21 milhões de euros, mais 8,2% do que no primeiro semestre de 2018, para o que contribuiu a revisão salarial global concretizada no primeiro semestre deste ano, “como forma de fornecer melhores condições a todos os colaboradores”.