Compra estacionamento de 12m² por 365 mil euros e vende por 645 mil

Há menos de um ano, um lugar de estacionamento foi comprado por 430 mil dólares (365 mil euros), em Hong Kong. Em apenas nove meses, o casal que o comprou, vendeu-o por 760 mil dólares (645 mil euros), estabelecendo um novo recorde.

O lugar de estacionamento situa-se no empreendimento de luxo Ultima, no distrito de Kowloon. Com uma dimensão de 5 metros x 2,5 metros (12,5 m2), o lugar vale 60.800 dólares por metro quadrado, quase três vezes mais do que a média das habitações em Hong Kong, que é uma das áreas do planeta onde se praticam os valores mais elevados no ramo imobiliário.

Este espaço é um dos lugares mais caros do mundo para estacionar o carro. Em abril, alugar um espaço para deixar o carro podia custar até 1.274 dólares por mês. O Ultima dispões apenas de 370 lugares de estacionamento para 527 apartamentos, o que impulsiona a subida galopante dos preços.