Luís Araújo: "As low cost estão a assumir importância extraordinária na recuperação do turismo"

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal © Rita Chantre / Global Imagens

O presidente do Turismo de Portugal reconhece os problemas no aeroporto de Lisboa e admite que cenário não é "positivo para nenhum destino". Ainda assim, acredita que é possível reverter o primeiro impacto oferecendo aos turistas uma boa experiência no país. Turismo está a recuperar e deverá superar já este ano as receitas de 2019. Mas as empresas ainda estão descapitalizadas, alerta.



O crescimento do PIB nacional neste ano será suportado em dois terços pelo turismo. O setor está a recuperar acima do esperado?

No acumulado de abril, estivemos acima do nível de receitas de 2019, embora ainda abaixo em dormidas e hóspedes. Mas temos alguns indicadores muito positivos para o verão e para o resto do ano, nomeadamente ao nível de conectividade aérea, que já está nos números de 2019. Temos boas perspetivas e tudo indica que neste ano tenhamos um resultado se não igual pelo menos muito semelhante ao de 2019.



O Banco de Portugal (BdP) perspetiva que sejam atingidos 19 mil milhões de euros em receitas turísticas.

Estamos muito otimistas e acreditamos que os 19 mil milhões de euros são exequíveis. Este era o número que tínhamos previsto para 2024, por isso estamos a antecipar. O nosso grande objetivo é atingir os 27 mil milhões de euros em receitas em 2027.



Portugal está a ficar um destino mais caro?

Somos um destino que tem de tudo para todos. Temos trabalhado do ponto de vista do posicionamento, da segmentação e diversificação de mercados na ótica do que traz mais receita. Queremos que as pessoas consumam produtos melhores, mais sofisticados, e queremos apostar em segmentos mais altos. Hoje temos mais oferta e de maior qualidade do que tínhamos há dez anos, mas não diria que estamos a ficar um destino caro.



Mas estamos a vender a um preço superior, diz o INE.

Estamos porque também as pessoas começam a reconhecer mais o valor que lhes damos. Isso percebe-se claramente a nível de resultados.



A inflação também pesa.

Os preços aumentaram mas, claramente, há uma procura enorme pelo nosso destino e isso justifica a evolução da capacidade aérea, todas as companhias estão a reforçar operações.

Portugal poderá vender-se como um destino de luxo?

A grande vantagem de Portugal é ser um destino inclusivo. Estamos a conseguir posicionar-nos mais alto mas estamos a conseguir atrair mercados e segmentos diferentes, tipos de turistas diferentes. Não é uma nova forma de vender Portugal, é reconhecermos que temos uma qualidade extraordinária comparando com a nossa concorrência.

Os mercados tradicionais estão já a recuperar. Qual a resposta do longo curso?

Os mercados tradicionais como o Reino Unido, a Espanha e a Alemanha estão a recuperar a níveis de 2019. O que nos tem surpreendido muito tem sido a resposta dos mercados de longo curso, principalmente do mercado americano que, apesar da incerteza e da instabilidade ao nível da conectividade e requisitos para entrada, é o que está a crescer mais. Não sabemos ainda como vai reagir o mercado asiático porque ainda há muitas limitações e o mercado brasileiro ainda não está a recuperar tanto como deveria.



O mercado brasileiro estava a crescer em força antes da pandemia. Porquê esta demora?

Era o nosso quinto principal mercado. Terá a ver com a questão da confiança em viajar, talvez ainda precise de mais algumas semanas. Mas temos a certeza de que vai retomar porque os indicadores que temos nesse mercado são muito positivos.



90% dos turistas estrangeiros chegam a Portugal de avião. De que forma é que os constrangimentos nos aeroportos, principalmente em Lisboa, podem afetar o turismo?

Não é só o aeroporto de Lisboa, são todos os aeroportos em qualquer parte do mundo. Mas claro que não é argumento dizer que isto acontece em todo o lado. A nossa concorrência é o medo e a falta de confiança. Podemos perder competitividade se as pessoas se retraírem na vontade de viajar. Ou porque cancelaram o voo ou porque vão demorar horas [no aeroporto]. Há um trabalho que tem de ser feito, não só a nível nacional mas da União Europeia (UE). Perceber como é que conseguimos eliminar os constrangimentos que temos para que a viagem seja o mais fluida possível. Temos de estar preocupados com a solução e resolver o problema a curto e a longo prazo. E temos de oferecer aos turistas uma experiência no país que os faça esquecer o primeiro impacto no aeroporto.



Estes problemas poderiam ter sido antecipados?

Temos de trabalhar com o que temos agora. Das reuniões que já tivemos com a ANAC, penso que estão identificados os constrangimentos e acauteladas as soluções para ultrapassá-los, nomeadamente as que estão previstas no plano [de contingência nos aeroportos]. Claro que há sempre imprevistos. Estamos conscientes de que isto não é positivo para nenhum destino.



A juntar aos desafios há ainda a greve na Ryanair que começa neste fim de semana, bem como a iminência de paralisações na TAP. Podemos ter um verão desastroso?

Qualquer imprevisto que limite esta acessibilidade fluida de que todos precisamos é uma situação que tem efeitos no setor turístico nacional. Qualquer fator que retire competitividade e que crie entropia na acessibilidade a Portugal não é positivo para o turismo nacional.



O ministro das Infraestruturas e da Habitação admitiu a possibilidade de o aeroporto de Lisboa ter de recusar voos já no próximo ano. Que impactos poderá ter no turismo?

Não temos ainda base para afirmar se existirão voos recusados. Contamos com o que temos de capacidade para este ano e continuamos a trabalhar com as companhias aéreas para reforçar essa conectividade. Temos cinco aeroportos nacionais que continuam a receber passageiros e que têm capacidade para continuar a crescer.



A Assembleia Municipal de Beja aprovou uma moção que defende a utilização do aeroporto de Beja como alternativa a Lisboa e Faro, em caso de sobrelotação. Seria viável?

Para iniciar um aeroporto ou para deslocar para um aeroporto é preciso uma série de requisitos a nível de capacidade na região, de recursos humanos, de alojamento, de serviços, de conectividade e de ligações que teriam de ser muito bem analisadas. Estamos a falar de cenários hipotéticos. O que temos hoje para o verão é para concretizar. São rotas que estão confirmadas, companhias estabelecidas e passageiros que já compraram a sua viagem.



A Avaliação Ambiental Estratégica do novo aeroporto de Lisboa pode demorar mais dois anos. É demasiado tempo até termos a infraestrutura?

Quanto mais depressa tivermos o aeroporto construído, melhor para o turismo. Lisboa, como principal porta de entrada para o país, tem reflexos no resto do território. Era importantíssimo que isto já estivesse decidido, construído e operacional.



Perdeu-se uma oportunidade, na pandemia, de avançar com o projeto?

O que para nós é claro é que todo o país cresceria mais se tivéssemos um novo aeroporto. As razões que levaram ao adiamento da situação, são outras questões.

Faz sentido um novo estudo e uma nova discussão?

Não sei.

Qual seria a melhor decisão para o turismo?

Já estava decidida a solução, foi apresentada e era com essa que estávamos a trabalhar. Não tenho a comparação de outras soluções.



O Montijo é apontado como sendo a solução mais rápida e Alcochete como uma aposta de longo prazo. Qual serviria melhor os interesses do país?

A minha vontade é ter o aeroporto o mais depressa possível.



A easyJet e a Ryanair estão a ganhar terreno nos vários aeroportos nacionais. A recuperação do turismo far-se-á à boleia, essencialmente, das low-cost?

As low-cost estão a assumir uma importância extraordinária na recuperação do turismo. Trabalhamos com todas as companhias aéreas, as que estão cá para que sejam reforçadas as ligações e operações, e as que não estão cá também para mostrar que o nosso destino é atrativo.



Qual deverá ser a estratégia para os 18 slots da TAP que foram entregues à easyJet?

O nosso grande objetivo é que não haja quebras, que os slots sejam aproveitados rapidamente e que continuemos a trazer turistas de vários pontos do globo para Portugal.



Que papel terá a TAP na retoma?

A TAP é importantíssima para a retoma do país, é responsável por 50% dos passageiros que chegam anualmente a Lisboa. O sucesso da TAP é o sucesso do turismo em Portugal, da mesma maneira que o sucesso da easyJet, da Ryanair, da Lufthansa, da British Airways, da Iberia, da United Airlines ou da Delta Air Lines são o sucesso de Portugal.



Não há responsabilidade acrescida pelo facto de ser a companhia de bandeira?

Não fazemos distinção entre nenhuma companhia aérea. Trabalhamos com todas e apoiamos todas a mostrar Portugal.



Há outras companhias a aproveitar o facto de a TAP ter perdido ligações no Norte e no Algarve...

Temos conseguido atrair novas companhias aéreas e essa é a nossa prioridade. Temos conseguido reforçar estas ligações e com isso retomar os números de 2019.



A prioridade é assegurar as ligações, independentemente da companhia?

O trabalho do Turismo de Portugal é atrair turistas e reforçar a competitividade. Mostrar as oportunidades que existem para a região trabalhando com o que há. Não é só trabalhar com companhia A ou B ou não trabalhar com a A porque somos mais amigos da B. O nosso trabalho é assegurar que há atratividade para essas regiões, é disso que dependem muitas microempresas em áreas que vão desde a animação turística, a empreendimentos turísticos e Alojamento Local.



Como está a saúde financeira das empresas de turismo?

Ainda não temos dados estatísticos mas verificamos necessidades fortíssimas de capitalização. As empresas ficaram muito descapitalizadas ao longo destes dois anos. Com o início da atividade há desafios adicionais, nomeadamente a inflação e a falta de mão-de-obra.



Em que fase está a execução do Plano Reativar Turismo? A CTP disse que os instrumentos previstos não têm saído do papel.

Vamos fazer, em breve, uma avaliação. Até hoje temos dois mil milhões de euros já colocados no terreno. No cenário atual, 80% das medidas já estão implementadas ou em vias de implementação.



E que valor já foi atribuído às empresas?

Essas são as questões que iremos detalhar em breve. O Plano Reativar Turismo está a seguir o seu caminho.



A dotação prevista no Plano Reativar Turismo é suficiente ou serão necessários outros apoios?

Temos capacidade, dentro do Plano Reativar Turismo, para responder às necessidades das empresas.

Há perspetiva de essa dotação ser alargada até 2027?

Para já vamos fazer a avaliação das medidas e depois temos de ir ajustando. Temos um setor que foi apoiado em 2,8 mil milhões de euros, dos quais quase 800 milhões de euros a fundo perdido. Não há dúvidas de que há vontade de continuar a apoiar o setor. O facto de estarmos já a recuperar os níveis de 2019 não significa, no entanto, que o turismo e as empresas do setor não precisem de apoio. Não é pelo facto de as coisas estarem melhores que podemos pensar que já estão bem.



Há dívida para começar a pagar agora.

E há muita incerteza. O endividamento foi claríssimo assim como a descapitalização. Temos de ajudar a recuperar gradualmente estas empresas.