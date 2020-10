Luís Araújo: "Este ano regredimos 10 anos em receitas e 30 anos em hóspedes"

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal © Reinaldo Rodrugues/Global Imagens

O Turismo de Portugal vai apresentar dentro de uma semana um plano específico para a sustentabilidade do setor, revelou esta quinta-feira o seu presidente, Luís Araújo, que participou num debate no âmbito do Planetiers World Gathering, iniciativa que está a decorrer em Lisboa. "A única maneira de avançarmos é sermos sustentáveis enquanto destino turístico", sublinhou Luís Araújo, para quem "Portugal tem dado exemplos notáveis na área da sustentabilidade".

Mas há ainda muito a fazer, considera: "O objetivo na estratégia 2027 é ter 90% da atividade turística com medidas de gestão eficiente da energia, água e resíduos, e andamos entre os 60 e os 65%. Mas isto não é suficiente, claramente. E é precisamente nesse gap que falta para chegarmos aos 90% que temos de trabalhar cada vez mais".

Este caminho, referiu o responsável do Turismo de Portugal, "não é só um trabalho das entidades públicas e das empresas, mas muito do consumidor. A minha ideia para o futuro de Portugal é que todos nós façamos muito mais barulho naquilo que tem a ver com a sustentabilidade de um setor, não só exigindo mais às empresas, mas exigindo mais às entidades públicas".

O setor do turismo é um dos que mais está a sofrer com a pandemia de covid-19, uma vez que dois terços dos hóspedes são estrangeiros e as viagens diminuiram drasticamente. "Este ano regredimos 10 anos a nível de receitas e 30 a nível de hóspedes", disse Luis Araújo, sublinhando que "o turismo interno salvou o verão em Portugal. Acredito que vá continuar a responder de forma muito positiva".

Rui Ferreira Lopes, CEO da Super Bock, que também participiou neste debate, afirmou que para o turismo retomar a sua dinâmica é essencial "restabelecer a confiança e a credibilidade junto do consumidor", e que o turismo interno tem de ser "fortemente dinamizado" através de "apoios rápidos e concertados".

O gestor considera que agora é "o momento adequado para fazer uma inversão na nossa estratégia, que é evitar a massificação, e que tem a ver com a sustentabilidade". O turismo de massas, defende, "não cria sustentabilidade e mais valor. Temos de privilegiar a qualidade em detrimento da quantidade".

Quanto o IVAucher que o governo propõe no Orçamento do Estado para 2021 diz quem tem "dúvidas da eficácia prática do IVAucher nas atividades turísticas e culturais", e que deve haver a "proecupação com o pragmatismo e eficácia destes instrumentos".

Ainda em relação ao IVAucher, Carlos Moura, presidente da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), e outro dos elementos do painel, disse que o setor que representa está "com expetativa de como vai ser regulamentado", mas sublinhou que a restauração precisa de medidas "como de pão para a boca". O verão, reconhece, "foi relativamnete bom, mas terminou". E frisou que " o consumo resultou muito do aproveitamento das esplanadas", que no inverno será mais incerto.

Em relação à utilização do plástico nos restaurantes, e questionado sobre "para quando o plástico zero", o presidente de AHRESP falou na "dificuldade em encontrar materiais altermativos".

Ana Isabel Trigo Morais, presidente da Sociedade Ponto Verde, que também participou na discussão, considera que "Portugal adotou práticas pioneiras para reduzir o impacto ambiental dos festivais e do turismo".