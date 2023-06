Luís Araújo pede demissão da liderança do Turismo de Portugal

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

Luís Araújo apresentou a demissão da liderança do Turismo de Portugal, apurou o DN. A demissão deve-se a "motivos pessoais", sem que tenha concretizado quais. Araújo estava à frente do instituto há sete anos.

Também de saída do instituto está o vogal Filipe Silva.

O senhor que se segue na liderança é Carlos Abade, que até agora era vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal.

Para a direção sobe Lídia Monteiro, que era diretora com responsabilidade pela promoção nacional e internacional do país e vai ocupar a função de vogal, tal como Catarina Paiva, diretora do ISEG Executive Education. Na vice-presidência mantém-se Teresa Monteiro.

O ministro da Economia, António Costa Silva, mostrou-se em comunicado "agradecido" pelo trabalho de Luís Araújo e de Filipe Silva, elogiando a contribuição de ambos "para a afirmação de um setor muito relevante para a economia nacional, o turismo, cujo trabalho e resultados podem servir de exemplo e inspiração a outros setores da economia".