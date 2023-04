Luís Laginha de Sousa impedido de tomar decisões sobre a TAP por ser credor

Luis Laginha de Sousa, presidente da CMVM © LUSA

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revelou, esta quinta-feira, que é titular de obrigações da TAP e que, por esse mesmo motivo, não pode tomar quaisquer decisões sobre o tema, ainda que esteja em condições para prestar esclarecimentos. Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP(CPI), Luís Laginha de Sousa explicou que subscreveu títulos de dívida da transportadora aérea antes de iniciar o seu mandato na entidade supervisora, em novembro do ano passado.

Durante a intervenção inicial, o líder da entidade supervisora confirmou a existência de um processo de contraordenação à TAP, uma notícia dada em primeira mão pelo ex-presidente do Conselho de Administração da companhia, Manuel Beja, na passada terça-feira, durante a CPI. Laginha de Sousa referiu que em causa está a qualidade da informação prestada ao mercado sobre as "renúncias de administradores da TAP", escusando-se a indicar, contudo, se tal investigação abrange mais administradores além de Alexandra Reis.

Coima poderá chegar aos 5 milhões de euros

Questionado pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, sobre a coima máxima que poderá vir a ser aplicada à companhia aérea no âmbito deste processo, o líder da CMVM afirmou que, considerando aquele que é "o quadro teórico aplicável" a este tipo de contraordenações, o montante poderá chegar aos cinco milhões de euros. Sobre o processo, o responsável adiantou apenas que a TAP já foi notificada e que está a decorrer o prazo para se pronunciar.

Luís Laginha de Sousa garantiu que a CMVM "atuou no âmbito das suas competências", solicitando toda a informação relevante e exigindo esclarecimentos. A par, disse, "o acompanhamento da CMVM não se esgota nestes aspetos mais visíveis", no entanto, acrescentou, "é importante manter alguma reserva", já que a eficácia pressupõe "que não se exponha todas as modalidades através das quais exerce a sua supervisão".

Segundo explicou o presidente da instituição, a informação que está autorizado a prestar sobre o processo de contraordenação está limitada pelo sigilo de supervisão e segredo de justiça. A hipótese de uma audição à porta fechada, isto é, sem a presença da comunicação social, foi levantada pelo presidente da comissão de inquérito - mas nem nestas condições Laginha de Sousa poderá responder sobre o assunto. Desta forma, os deputados deverão proceder a um pedido de levantamento de sigilo ao tribunal.