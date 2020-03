Luís Miguel Ribeiro “Muitas empresas vão fechar e o desemprego vai crescer”

Governo tem de injetar mais dinheiro na economia e Bruxelas tem de assumir as despesas dos Estados membros com a Covid-19. “É a afirmação do projeto europeu” que está em causa, diz a AEP.

Deveria ter sido eleito a 19 de março mas a pandemia da covid-19 veio obrigar ao adiamento do ato eleitoral. Mas é garantido que Luís Miguel Ribeiro continuará a liderar a Associação Empresarial de Portugal, agora como presidente eleito. E não se poupa a esforços para dar a conhecer o desespero das empresas perante uma crise de consequências inimagináveis.

O governo anunciou um pacote de medidas para as empresas, mas a AEP considerou-as insuficientes para evitar o colapso de todo o sistema. O que falta?

Estamos a falar de um pacote que equivale a menos de 5% do PIB, muito longe, por exemplo, do anunciado em Espanha, que ultrapassa os 16% do PIB espanhol. Uma situação excecional requer uma atuação excecional. Em montantes e em celeridade. E outros países já estão a fazê-lo; a Alemanha tem linhas de financiamento ilimitado às empresas. Por outro lado, preocupa-nos alguma morosidade na implementação das soluções, porque as empresas têm necessidades urgentes de apoio à tesouraria.

Como pode acelerar-se tudo isto?

Uma declaração do empresário, responsabilizando-se pela necessidade do apoio, deveria ser suficiente para que a banca pudesse acionar junto da Sociedade de Garantia Mútua os mecanismos necessários e disponibilizar, quase de imediato, os montantes. Claro que tudo isto carece de fiscalização, auditorias e análises a posteriori, para evitar situações de abuso, mas no imediato tem de se acelerar isto.

Os 750 milhões de euros de compras de ativos anunciados pelo Banco Central Europeu são suficientes?

É positivo, mas é preciso fazer muito mais. A própria Comissão Europeia admite já uma contração de 1% da economia europeia neste ano, quando a previsão anterior era de 1,5% de crescimento. É urgente que haja uma ação coordenada a nível europeu que possa assumir as despesas nacionais com a covid-19. A economia portuguesa tem ainda elevados níveis de endividamento, com um dos mais altos rácios da dívida pública, que será agravado se as despesas nacionais com a covid-19 não forem assumidas por um instrumento europeu, causando uma pressão futura de financiamento nos mercados de dívida internacionais.

Como pode fazer-se essa ação coordenada?

Defendo que deve ser usado, excecionalmente, um mecanismo pelas instituições europeias, seja via BCE, Mecanismo de Estabilidade Europeu ou por outra via, no sentido do financiamento direto da despesa nacional associada à covid-19. A União Europeia tem aqui a oportunidade de provar que somos capazes de funcionar como um todo. É um desafio importantíssimo, até para a afirmação do projeto europeu, que levou um abanão com o brexit. Por outro lado, e a nível dos fundos comunitários, como o Portugal 2020, seria muito importante aumentar as taxas de cofinanciamento nos projetos, tanto para empresas como para associações empresariais, em complemento às medidas já decididas, nomeadamente a aceleração de pagamentos.

Concorda com a declaração do estado de emergência?

A primeira prioridade está no controlo desta pandemia, por forma a assegurar o bem mais precioso: a vida humana. Por isso entendo como muito razoáveis e justificadas as medidas decretadas. Mais do que as restrições que são impostas, e que não assumem uma forma severa, destacava o facto de o estado de emergência permitir simplificar os procedimentos do setor público, tornando a sua ação mais célere e eficaz, o que constitui uma vantagem para um melhor funcionamento da atividade económica, neste contexto particularmente difícil em que nos encontramos.

Quanto tempo é que a economia vai ficar parada?

Ninguém, de forma rigorosa e consciente, consegue responder. Mas sabemos que vai ter um impacto enorme na economia nacional, com consequências no emprego. Que muitas empresas vão fechar, vão.

Há quem fale já numa duplicação do desemprego até ao final do ano, o número parece-lhe razoável?

Não quero comprometer-me com números, porque as incógnitas são imensas. Tudo depende de quanto tempo terão as empresas de permanecer fechadas. Mas vamos ter um aumento do desemprego. Aliás, o mês de janeiro e o de fevereiro já apontavam para isso ainda antes desta pandemia. Com esta situação, o aumento será certamente significativo. Tão mais significativo quanto maior for o período de duração desta pandemia. A verdade é que é a primeira vez que temos uma crise com estas características, afetando simultaneamente a oferta e a procura. Se isso nos vai permitir recuperar mais depressa ou se vai ser pior, ninguém sabe. Nunca se viveu um período como este.

A AEP teve de adiar as eleições, que deveriam ter decorrido nesta semana. Já há nova data?

Tínhamos duas assembleias gerais previstas. A da aprovação de contas, que por lei podemos fazer até ao final de junho, e a eleitoral, que faremos quando estiverem reunidas as condições para isso. Até lá, o nosso foco e a nossa preocupação é ajudarmos a encontrar soluções para minimizar os impactos desta pandemia.

Além de disponibilizarem as instalações para eventuais situações de emergência hospitalar, criaram a conta ‘SOS Coronavírus’. Quanto conseguiram já angariar?

Mais do que o valor que venha a conseguir-se, este projeto é importante do ponto de vista da responsabilidade social, quer da AEP quer das empresas que estão a mobilizar-se para ajudar. Além do dinheiro, temos recebido doações de materiais de proteção hospitalar (máscaras, fatos, viseiras) e de colchões, e estamos em contacto com a Ordem dos Médicos para articular esta distribuição.

Quais são as grandes prioridades do seu mandato?

O que as empresas vão precisar da AEP nos próximos tempos vai ser necessariamente diferente daquilo que era há duas ou três semanas. E por isso vamos ter de repensar todo o nosso programa de ação em função do novo enquadramento macroeconómico quando tudo isto terminar e do contributo que possamos dar para que o impacto desta crise possa ser minimizado. Na sua dimensão e duração. Sendo certo que a atuação da AEP se centra em quatro áreas de intervenção: o apoio à internacionalização, a requalificação dos recursos humanos, o reforço da competitividade das empresas e a atuação junto do governo. Tudo áreas que continuarão a ser muito importantes, a nossa forma de as abordar é que será, necessariamente, diferente.

A aprovação de contas ainda não foi feita, mas é possível saber como fecharam o ano?

É com muita satisfação e orgulho no trajeto que a AEP fez na última década que apresentamos mais de meio milhão de euros de resultados positivos em 2019. É o segundo ano consecutivo de lucros, depois de uma situação difícil, mas que está completamente ultrapassada. Somos uma instituição preparada para os desafios que o futuro próximo vai trazer, cumprindo a nossa missão de apoiar os empresários.

As feiras são um dos setores mais afetados por esta pandemia. Que planos tinham para a Exponor e como serão afetados?

O negócio das feiras e dos congressos tem dado um contributo muito importante para o equilíbrio da AEP. E ainda perspetivamos que 2020 venha a ser um excelente ano para a Exponor. Tivemos de reagendar os eventos, mas neste momento não se perspetiva que não os venhamos a fazer. Claro que a situação muda todos os dias, veremos. Por outro lado, há que repensar a própria Exponor, que tem já 30 anos e que sofreu esse desgaste. Queremos que a Exponor continue a ser o maior parque de exposições do noroeste peninsular, contribuindo para a dinamização da economia da região e do país, mas temos uma equipa a refletir sobre a Exponor do futuro, repensando toda esta área e que pode, eventualmente, incluir o próprio espaço onde hoje está a sede da AEP. E poderá incluir aqui outros investimentos em termos imobiliários, mas neste momento estamos numa fase de análise, até porque há muitas instituições envolvidas, o que obriga a uma reflexão em conjunto, e depois haverá o momento para a decisão e para a ação.

PERFIL

Um amante do golfe ao serviço dos empresários

Foi o braço direito de Paulo Nunes de Almeida e assumiu a presidência da AEP quando este morreu. Um desafio que passou com distinção, permitindo que oito meses depois se recandidate para um mandato em nome próprio. É candidato único e, por isso, o adiamento das eleições por causa da covid-19 não lhe diminui a legitimidade para continuar a falar pelos empresários e pela AEP. É membro da comissão executiva do Conselho Regional do Norte da CCDR-N e vice-presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, entre outros. Bem-disposto e com um sentido de humor apurado, Luís Miguel Ribeiro gosta de se envolver em todas as atividades, mas “confia e ouve quem o rodeia”. O golfe é o seu hobby de eleição.