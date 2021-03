Luís Onofre: "As raízes da moda estão na Europa"

Desfile Luis Onofre © Lisa Soares /Global Imagens

O futuro da indústria da moda foi o mote para uma reunião promovida pela Comissão Europeia com a elite mundial do setor, onde marcaram presença representantes da Chanel, Fendi ou do grupo Louis Vuitton, entre outros. Luís Onofre, presidente da Confederação Europeia da Indústria de Calçado (CEC), foi o único português presente e defendeu, entre outras medidas, a realização de um programa europeu de estágios na área do design.

"As raízes da moda estão na Europa, pelo que importa não só preservar os postos de trabalho existentes, como atrair uma nova geração capaz de assegurar novos ganhos de competitividade", defende Onofre, que é, também, presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS).

Com mais de dois milhões de trabalhadores, 400 mil dos quais com idades acima dos 55 anos, a fileira da moda europeia vai necessitar de contratar igual número, pelo menos, até 2030. A convicção dos responsáveis europeus é que a tão falada reindustrialização europeia possa levar a que esse número seja maior. Por outro lado, a Indústria 4.0 traz consigo novos desafios, mas obriga, também ao desenvolvimento de novas competências, designadamente na área da digitalização e da sustentabilidade.

E, por isso, Luís Onofre considera que "é prioritário incentivar a modernização" das instituições de ensino de toda a Europa, para assegurar uma formação profissional "mais ágil", que responda "às necessidades das empresas". O acesso à tecnologia tem que ser "universal", e, por isso, há que "solidificar uma rede de centros de educação e formação profissional", defende.

Além disso, o designer e industrial português propõe a realização de "um programa europeu de mobilidade para novos trabalhadores" do vestuário e calçado, especialmente na área do design. A intenção é permitir que, concluídos os estudos, os alunos possam trabalhar por seis a nove meses em empresas de outros Estados-Membros.

No ãmbito da captação de jovens, uma temática que Luís Onofre tomou como central na sua ação à frente da APICCAPS, propõe que as campanhas de sensibilização de novos talentos "comecem mais cedo", envolvendo jovens e pais, e modo a conquistá-los para as oportunidades de carreira da fileira da moda na Europa.