Luís Onofre: "Empresas não resistem a outro confinamento global"

Luís Onofre é presidente da APICCAPS e da Confederação Europeia de Calçado (CEC). © Maria João Gala / Global Imagens

Depois de um ano "extremamente exigente", em que as empresas foram confrontadas com "o maior desafio" de sempre, a indústria prepara-se para tirar partido dos pequenos sinais de retoma de 2021. Mas não ficou parada, só na área digital há investimentos de mais de 3,5 milhões para um "acesso mais rápido" aos clientes, diz Luís Onofre, presidente da APICCAPS, em entrevista ao Dinheiro Vivo a propósito do mais recente inquérito internacional Business Conditions Survey.



2021 parece prometer algum crescimento, mas muito moderado. Como é que as empresas portuguesas reagiram ao embate de 2020 e como se estão a preparar para 2021?

Tivemos de nos adaptar. Foi um ano de mudanças. Privados do contacto regular e físico com os clientes, tivemos de procurar outas soluções. Por exemplo, estamos a fazer os maiores investimentos de sempre na área do digital. Para 2021 as empresas do setor já têm previstos mais de 3,5 milhões de euros em comunicação digital. No biénio 2019-20 este valor não chegou a três milhões. Duplicámos o nosso orçamento para um mais rápido acesso aos nossos clientes. Claro que há outras dificuldades: a conquista de novos clientes ou mesmo de mercado, é uma dificuldade adicional.

Esta não é a primeira crise que as empresas atravessam, estão mais preparadas para a ultrapassar?

Sentimos, claro, que agora estamos mais bem preparados, porque se anula o efeito surpresa, mas esta crise é muito diferente das que vivemos no passado. Ainda pouco sabemos sobre como evoluirá a economia nos próximos meses. Estaremos sempre dependentes da evolução da pandemia e do efeito da vacinação. Dificilmente as empresas resistirão a outro confinamento global seja na área da moda, do turismo ou da restauração, apenas para citar alguns exemplos.

A Europa e os EUA, os dois maiores mercados para o calçado, são os dois blocos mais pessimistas neste inquérito. Como é que isso se encaixa com a estratégia de crescimento e de promoção internacional dos Portuguese Shoes?

Olhamos sempre para os mercados numa perspetiva de médio e longo prazo. Havemos de ser felizes nos EUA. Confiamos que, com Joe Biden na presidência, haverá maior abertura para empreendedores estrangeiros. Nos últimos anos, as nossas exportações para os EUA e Canadá praticamente triplicaram. É um mercado fantástico, com um potencial de crescimento significativo. Hoje conhecemos melhor o mercado, os agentes e os hábitos de consumo e acreditamos muito nele.

As dificuldades financeiras e o aumento do custo das matérias-primas são as grandes preocupações dos inquiridos. Há muitas empresas em dificuldades financeiras em Portugal?

Com este inquérito percebemos que as preocupações portuguesas são transversais ao resto do mundo. Por isso mesmo, precisamos de empresas robustas para ultrapassar esta maldita pandemia. No último ano, os empresários foram uns verdadeiros heróis. Naturalmente, souberam aproveitar os apoios disponibilizados pelo governo. As moratórias, as linhas de crédito ou o lay-off simplificado foram fundamentais para que pudessem resistir. Mas continuam a ser essenciais, o efeito da pandemia ainda não passou. Precisamos rapidamente de regressar aos mercados internacionais. E aí, o reforço dos apoios em matéria de promoção externa ou melhores instrumentos de créditos serão fulcrais. Temos conversado regularmente com o governo sobre estes temas.

O futuro será mais sustentável ou continuaremos a produzir e a consumir como até agora?

Gostaria de acreditar que os consumidores tenderão a procurar produtos de qualidade, com design vanguardista, mas que são duradouros. E nesse registo, Portugal é indiscutivelmente uma das grandes referencias internacionais. Do ponto de vista industrial, somos tão bons, ou até melhores, do que os melhores. Mas teremos forçosamente de reforçar a aposta nas nossas marcas e saber valorizar melhor o que é nosso. Só assim poderemos ser efetivamente competitivos.

E a reciprocidade no acesso aos mercados, houve alguma evolução com a pandemia?

Deveria ser, por esta altura, a grande prioridade europeia. Não poderemos continuar a ter a Europa aberta ao mundo, quando depois temos todo o tipo de constrangimentos na abordagem a vários mercados. É injusto e insensato. São as nossas empresas e milhões de postos de trabalho, em toda a Europa, que estão em causa. Defendemos, e continuaremos a defender, um comércio livre e justo, mas equilibrado.