Luís Onofre reeleito presidente da confederação europeia

Luís Onofre, presidente da APICCAPS. © Maria João Gala / Global Imagens

Luís Onofre foi reeleito, por unanimidade, presidente da Confederação Europeia da Indústria de Calçado (CEC). O empresário de Oliveira de Azeméis, que lidera a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) desde 2017, renova assim o seu mandato europeu até 2023. A confederação representa um universo de 21 mil empresas que asseguram 278 mil postos de trabalho.

A revisão do Sistema de Preferências Generalizadas da União Europa, de modo a garantir que o futuro regulamento "inclua as medidas de salvaguarda necessárias para proteger as empresas da UE", bem como que assegure a "diversificação de produtos de exportação dos países beneficiários, a fim de que desenvolvam as suas economias", é uma das prioridades de Luís Onofre, sendo que a CEC tem já estado envolvida nessa matéria há algum tempo.

Aliás, nos últimos dois anos, a CEC concentrou os seus esforços na reivindicação, junto das instituições da União Europeia, da regulação do comércio mundial. "O impacto sem precedentes da Covid-19 na indústria europeia desencadeou uma atualização muito necessária da Estratégia Industrial Europeia. Com o objetivo de facilitar a transição dos setores industriais europeus para uma economia mais verde e digital, a estratégia também reconhece a importância de manter um tecido industrial forte na Europa para garantir sua autonomia estratégica", defende o empresário, citado em comunicado.

Sobre o anterior mandato, que decorreu de 2019 a 2021, Luís Onofre garante que foram os anos "mais difíceis" para o setor, marcados por uma crise económica e sanitária "sem precedentes". "Temos de aprofundar a procura de oportunidades para que o calçado europeu reforce o seu estatuto no mercado internacional. Manter o comércio livre e justo é a nossa prioridade", garante.

A confederação trabalhou, ainda, em "estreita colaboração" com as instâncias europeias para acelerar o processo de ratificação Acordo de Associação UE-Mercosul, "um importante acordo comercial que poderá ser uma excelente oportunidade para a UE promover os seus valores e padrões ambientais ao mesmo tempo em que contribui para a sustentabilidade do modelo económico dos países do Mercosul". A instituição está, ainda, empenhada, conjuntamente com as suas congéneres americanas, em "participar ativamente" no relançamento das relações comerciais entre a UE e os EUA, esperando que, com Joe Biden, a aliança transatlântica seja, em breve, restaurada.

Outra das prioridades tem sido, e continuará a ser, a atração de uma nova geração de talentos à fileira do calçado. Refere a APICCAPS que, em 2019, cerca de 70% das empresas europeias não conseguiam encontrar trabalhadores "jovens e qualificados", situação que dificultou, garante, os investimentos e a expansão das companhias. Nos últimos anos, a CEC integrou vários projetos europeus nesta área, como o #InMyShoes ou o Erasmus + Blueprint Skills4Smart TCLF 2030, com o objetivo de atrair talentos para a indústria, uma área que continuará a ser central no próximo mandato de Luís Onofre.

Além disso, a CEC promete "continuar a garantir que as ações da UE apoiem as empresas europeias de calçado na adaptação e no aproveitamento das oportunidades verdes e digitais". Na última assembleia geral da confederação, a representante da Comissão Europeia, Valentina Superti, lembrou que "toda a crise é um acelerador de tendências" e que, embora a digitalização e a sustentabilidade sejam apostas permanentes, "agora são mais importantes do que nunca".