Luís Pedro Martins é o candidato à presidência da Turismo do Porto e Norte

O diretor executivo da Torre dos Clérigos, no Porto, Luís Pedro Martins, é candidato único a presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), confirmou esta quinta-feira o próprio à agência Lusa.

“Em nome da coesão regional e da importância do setor do Turismo para a economia da região Norte, as duas candidaturas às eleições da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal chegaram a um acordo em reunião ocorrida quarta-feira ao final do dia”, lê-se em comunicado esta quinta-feira enviado à Lusa, assinado pelos mandatários das antigas duas listas.

O ex-presidente da Câmara de Miranda do Douro, Júlio Meirinhos, que a 12 de dezembro foi o primeiro a anunciar a sua candidatura à TPNP, vai ser convidado para integrar o “Conselho Consultivo”, um órgão que vai ser criado no futuro.

“Num futuro próximo, será criado um Conselho Consultivo, para o qual já estão convidadas diversas personalidades da região, contando Luís Pedro Martins com a disponibilidade de Júlio Meirinhos para integrar este órgão”, lê-se no mesmo comunicado.

Em declarações telefónicas à Lusa, Luís Pedro Martins disse que já tinha entregado esta quinta-feira a nova lista de candidatura na sede da TPNP, antes do fim do prazo das 48 horas que tinha para repor “algumas irregularidades” que foram pronunciadas pelo presidente da Mesa da Assembleia da TPNP, Eduardo Vítor Rodrigues.

Na quarta-feira, as duas candidaturas às eleições antecipadas da Turismo do Porto e Norte de Portugal, que estão marcadas para 18 de janeiro, não tinham sido aceites pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral da TPNP.

A lista única mantém Inácio Ribeiro (PSD), ex-presidente da Câmara de Felgueiras, como candidato a vice-presidente da Comissão Executiva da TPNP e Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Coura, como Vogal à Comissão Executiva.

João Manuel Esteves, presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, é o candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral da TPNP e Ângelo Manuel Moura, presidente da Câmara de Lamego, é o candidato a secretário da Mesa da Assembleia Geral.

Para o Conselho de Marketing estão propostos a AETUR, Município de Macedo de Cavaleiros, Termas de Vizela, HT Douro, Invest Braga, Taipas Turitermas e Associação de Comerciantes do Porto.

Do entendimento alcançado entre as duas candidaturas, e que contou com a participação do presidente da Mesa da Assembleia Geral da TPNP, resultou a concordância de cooptar para a comissão executiva, após o ato eleitoral, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), uma das entidades privadas que integra a TPNP e que fazia parte da lista de Júlio Meirinhos para o Conselho de Marketing.

As eleições da TPNP mantêm-se para o próximo dia 18 de janeiro, na sede da TPNP, em Viana do Castelo, entre as 14:00 e as 18:00.

Melchior Moreira, o antigo presidente da TPNP, foi destituído recentemente da função de presidente da Comissão Executiva da TPNP e está em prisão preventiva desde o final do ano de 2018 no âmbito da Operação Éter, uma investigação em curso da Polícia Judiciária sobre uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública.