Luís Pedro Martins é o novo presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal

Luís Pedro Martins venceu as eleições à presidência da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), com 73 votos. O ato eleitoral decorreu num só local, na sede da TPNP, em Viana do Castelo.

A comissão executiva da TPNP é constituída por Inácio Ribeiro, como vice-presidente, Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, como vogal. João Manuel Esteves, presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, é o novo presidente da mesa da Assembleia Geral e Ângelo Manuel Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, secretário da mesa da Assembleia Geral.

Para Luís Pedro Martins, “estão agora criadas as condições para defender os superiores interesses da TPNP, entidade vital para a prosperidade económica da região e do país”, frisando que “o primeiro grande desafio é o de credibilização da entidade para que possa dar uma resposta cabal aos desafios que se colocam ao setor.”

“Estamos aqui para unir e com o nosso trabalho dar um forte contributo para a economia da região”, disse hoje Luís Pedro Martins. “Queremos trabalhar para as pessoas, designadamente as que aqui vivem, as que aqui decidiram investir e, claro está, as que nos visitam”, salientou ainda.

A eleição de Luís Pedro Martins vem colocar um ponto final no impasse que vivia a TPNP, após a detenção de Melchior Moreira por suspeitas de corrupção.

Luís Pedro Martins é licenciado em Design de Equipamento pela ESAD e pós-graduado em Marketing Management pela Porto Business School da Universidade do Porto. Foi deputado pela Assembleia da República em duas legislaturas. Atualmente assume a direção executiva da Torre dos Clérigos.