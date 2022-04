Luísa Salgueiro pede união na ANMP e diz que não pode haver autarcas de primeira e segunda

Presidente da ANMP pede união dos municípios © DR

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, apelou esta terça-feira em Matosinhos à união dos municípios e citou Mário Soares para dizer que "só os burros é que não mudam de opinião".

Em conferência de imprensa, a líder da ANMP rebateu as considerações hoje feitas pelo presidente da Câmara do Porto, que garantiu não se sentir em "condições" para passar "um cheque em branco" à ANMP para negociar com o Governo o processo de transferência de competências.

"Não acho que haja quebras de confiança. Como dizia o Dr. Mário Soares, estamos sempre a tempo de mudar quando for para melhor, só os burros é que não mudam de opinião", respondeu Luísa Salgueiro numa conversa em que enfatizou a necessidade de haver união entre os autarcas dos 308 municípios.

Lembrando que o "novo processo começou no dia 1 de abril", alertou que "os problemas têm de ser ultrapassados e não podem uns dizer que vão ter uma interlocução a um nível, gerando depois uma espécie de autarcas de primeira e segunda divisão" o que é "prejudicial para o processo".

"O meu apelo é que nunca falemos em divisões ou em clivagens, pelo contrário, estamos habituados a trabalhar em várias plataformas, mas de partilha entre os municípios, seja ao nível metropolitano seja, até, ao nível inframetropolitano", continuou a também presidente da Câmara de Matosinhos.

E prosseguiu: "estou certa, estas situações são naturais de quem tem problemas para ultrapassar, mas que vão, sobretudo, permitir que fiquemos ainda mais coesos e solidários e que façamos uma interlocução ainda mais forte com o Governo para ele perceba quais são as dificuldades e, a partir daqui fazer com que a descentralização funcione da melhor maneira possível".

A Câmara do Porto discute na próxima terça-feira a saída da ANMP em consequência do processo de descentralização de competências, o qual pretende assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação".

Em declarações aos jornalistas ao final da manhã, Rui Moreira disse acreditar que, com a saída da ANMP, o município do Porto ainda tem hipótese de, juntamente com o Governo, discutir a transferência de competências na área da educação, da coesão social e saúde.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afastou a possibilidade de a autarquia se juntar ao Porto na intenção de sair da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), manifestando-se "esperançoso" que Rui Moreira recue.

Em declarações à agência Lusa à entrada para a reunião da Assembleia Municipal, Carlos Moedas (PSD) afirmou compreender as razões da posição assumida pelo autarca independente do Porto, que hoje disse não se sentir em "condições" para passar "um cheque em branco" à ANMP para negociar com o Governo o processo de transferência de competências.

"Nós não podemos estar aqui a ser os tarefeiros do Governo. Temos que ter competências que nos são atribuídas com os recursos necessários. Se o Estado, se o Governo nos transfere competências nas áreas da saúde e da educação nós temos que ter capacidade e temos que ter os recursos para as poder exercer", afirmou Carlos Moedas.

Questionado pela Lusa sobre a possibilidade de a Câmara de Lisboa também sair da ANMP, o autarca respondeu: "Obviamente que não".

"Se o senhor presidente da Câmara Municipal do Porto sente que foi excluído, vamos ter que trabalhar e eu quero trabalhar com a Associação Nacional de Municípios para que isso não aconteça e para também que a Associação Nacional de Municípios tenha aqui uma voz forte em relação ao Governo seja qual for a cor do Governo", acrescentou o também presidente da mesa do congresso da ANMP, garantindo que esta "não é uma questão partidária".

O autarca de Lisboa assumiu que vai tentar resolver o que classificou como um "impasse", procurando mediar posições, tendo já falado com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e com a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro (PS), que é também presidente da Câmara de Matosinhos.

"O que importa é o resultado: como é que nós vamos poder falar a uma voz com o Governo e exigir aquilo que é necessário para esta transferência de competências", frisou o autarca de Lisboa, considerando que a ANMP deve ser o órgão que discute estes assuntos.

Essa discussão tem que ser "de maneira aberta, clara e inclusiva, com todos os municípios", apontou.

Lembrando a carta conjunta com o presidente da Câmara do Porto, enviada ao primeiro-ministro, António Costa, apelando para que seja prorrogado o prazo para a transferência de competências nas áreas da educação e saúde, o presidente da Câmara de Lisboa referiu que ainda não há uma resposta oficial a esse apelo, frisando que a posição "é clara": os municípios não podem ser tarefeiros do Governo.