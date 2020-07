Luxo resiste à pandemia. 70% dos investidores mantêm investimento

O mercado de luxo está a resistir à pandemia do novo coronavírus, apesar de os investidores anteciparem um impacto médio nas receitas de 21% a 30%, cerca de 70% dos investidores irão manter os seus investimentos no mercado de luxo, de acordo com o estudo Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2020, da Deloitte.

“Mesmo durante este ano difícil e inesperado, a indústria do luxo continua a ser uma boa aposta para os investidores. Prevê-se uma retoma do mercado e um crescimento contínuo até 2025”, afirma Duarte Galhardas, partner da Deloitte, citado em nota de imprensa.

Após a queda em este ano, devido ao impacto da Covid-19, “o mercado de bens pessoais de luxo deverá atingir até 2025, 1,1 vezes o nível de vendas registado em 2019”, refere o estudo da Deloitte, que aponta que os “hotéis de luxo, a indústria de cruzeiros, relógios & joias e móveis de luxo sejam os setores mais afetados pela pandemia”, enquanto os “cosméticos & perfumes e aviões particulares serão os menos afetados.”

No que toca ao ritmo de recuperação pós-Covid-19, “hotéis de luxo, vestuário & acessórios e cosméticos & perfumes terão uma retoma mais rápida, beneficiando da reabertura de fronteiras e do aumento do foco nas vendas online”, adianta o estudo.

“No setor de bens pessoais de luxo, espera-se que a Europa e Américas sofram uma maior contração da procura, com uma queda esperada nas vendas de 30 a 40% e tempo de recuperação esperado de entre 12 a 18 meses. As estratégias mais adotadas para superar a crise serão o foco dos canais de distribuição online, marketing e promoção digital e sustentabilidade ambiental”, diz a consultora.

Compras e aquisições

2019 foi um ano positivo para o mercado de luxo, com 271 transações, ou seja mais 6 operações em comparação com o ano anterior. “O setor de hotéis, que representa 43% do total, foi o melhor segmento em termos de crescimento de transações em relação ao período homólogo, com mais 40 negócios. As transações no setor de carros de luxo aumentaram durante 2019 (mais 6 operações), impulsionadas pela indústria de carros elétricos”, refere a Deloitte.

Já as transações em artigos de Luxo Pessoais diminuíram (-53 em comparação com 2018), com as maiores descidas e número de transações (26) a se registar no sector do vestuário & acessórios (17% do total), o de relógios & joalharia (4% do total) a registar menos 17 negócios e o de cosméticos & perfumes (12% do total) diminuindo 10 operações, em comparação com o ano anterior.

“Em 2019, os investidores estratégicos, que representam 55% do total, lideraram as operações de fusões e aquisição concentradas principalmente no mundo dos “hotéis” e “outras indústrias”, refere a Deloitte.

O interesse dos investidores no mercado de luxo permanece elevado, com 70% dos fundos de investimento estão a considerar investir num ativo de moda & luxo em 2020, “com o interesse a aumentar em setores como o vestuário & acessórios (+28 pts), cosméticos & perfumes (+15 pts) e luxo digital (+53 pts), que teve o crescimento mais expressivo.”

Os investidores esperam que Ásia e Médio Oriente tenham uma recuperação mais rápida após o impacto negativo da pandemia com um crescimento da indústria de moda & luxo, esperando-se, por outro lado, que a Europa e América Latina “tenham uma queda nos próximos anos.”

Digital em crescendo

A adoção de tecnologias disruptivas – big data & analytics, a inteligência artificial ou Internet das Coisas (IoT)- sofrerá impulso com a pandemia. As empresas de luxo estão à procura de empresas/startups digitais para explorar sinergias.”

“A penetração digital levará a alterações no modelo de negócio e na forma como as lojas lidam com os seus clientes. A loja clássica mudará inevitavelmente de ponto de vendas para se transformar num ponto de contacto. De acordo com os entrevistados, em 2020, 57% provavelmente investirão em tecnologias disruptivas para beneficiar de possíveis sinergias.”