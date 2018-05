Macau e Pequim assinam protocolos de cooperação

Macau e Pequim assinaram esta segunda-feira, na capital chinesa, três protocolos de cooperação nas áreas do desporto, turismo e formação, um novo capítulo na parceria estabelecida há dois anos entre os dois governos.

“Desde o início da parceria, o mecanismo de cooperação tem vindo a estreitar e obteve resultados bastante frutíferos”, disse o chefe do executivo de Macau, Chui Sai On, na cerimónia de assinatura realizada esta tarde em Pequim.

Em 2016, os respetivos governos lançaram a “Parceria de Cooperação Macau-Pequim”, com o objetivo de reforçar o intercâmbio e a cooperação no âmbito da economia, comércio, cultura, educação e integração regional.

De acordo com um comunicado do governo, a entreajuda estender-se-á agora à medicina tradicional chinesa, ao desporto, à ciência e tecnologia, ao ensino e à gestão de transportes.

Para Chui Sai On, as vantagens de ambas as regiões são complementares e no futuro deverão contribuir para elevar o papel de Macau como centro mundial de turismo e lazer e como plataforma de cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Por sua vez, o presidente da comissão municipal de Pequim da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), Ji Lin, sublinhou a importância de Macau e Pequim na iniciativa chinesa “uma Faixa, uma Rota”.

Neste sentido, “as duas devem impulsionar ativamente a dupla via de investimento nas infraestruturas, economia e convenções”, entre outras.

A iniciativa de infraestruturas, que Pequim apresentou ao mundo em 2013, tem como objetivo refazer o mapa económico e político mundial, ao mesmo tempo que procura reformular o modelo de desenvolvimento eurocêntrico convencional.

Estiveram ainda presentes na cerimónia, entre outros, o diretor-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek, a chefe do gabinete do chefe do executivo, O Lam, o diretor do gabinete de comunicação social, Victor Chan, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, Lei Ut Mui, e a Chefe da Delegação da RAEM em Pequim, Hong Wai.