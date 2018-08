Macedo de Cavaleiros investe 10 milhões na regeneração urbana da cidade

O município de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, anunciou hoje que vai investir cerca de 10 milhões de euros na requalificação e regeneração do espaço urbano da cidade, até ao final de 2019.

Segundo o presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues, os projetos a realizar dependem “apenas de pormenores e especificações concursais”, bem como depois de uma “fase de apreciação da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e (CCDRN)”.

“Penso que no início de 2019 as obras avançam”, explicou o autarca, especificando que os fundos são provenientes do Plano Estratégicos de Desenvolvendo Urbano, cabendo ao município de Macedo de Cavaleiros uma comparticipação de 1,5 milhões de euros. O autarca vincou que, “apesar de ter herdado uma autarquia endividada, há disponibilidade financeira para assumir os nossos compromissos nestes projetos”.

Uma das intervenções a realizar será no edifício onde funciona a Câmara Municipal, que se encontra “extremamente degradado”. “Foi uma das piores heranças que tivemos. Chove dentro do edifício e não há eficiência energética, e é onde vamos investir uma quantia considerável”, disse.

A requalificação do Mercado Municipal será outras das prioridades, numa intervenção que envolverá toda a área circundante, onde passará a haver espaços verdes e novos arruamentos. Outra das intervenções de vulto será junto à antiga estação de caminho-de-ferro de Macedo de Cavaleiros. São “áreas nobres da cidade que é preciso requalificar e dar-lhe dignidade”, enfatizou Benjamim Rodrigues.

A criação do Parque da Cidade será outro dos pontos a intervir, para além das expropriações necessárias para a sua concretização. “O Parque da Cidade é um anseio da população como mais de trinta anos. O projeto encontra-se em fase de conclusão e as expropriações vão começar”, indicou o autarca. Junto ao Parque da Cidade vai ser construída uma “verdadeira” central de camionagem, numa zona mais funcional.

O quartel da GNR será igualmente alvo de intervenção, entre outros pontos da cidade transmontana. Já a intervenção no pavilhão desportivo multiúsos está a ser concluída, o que vai permitiu acolher provas internacionais.