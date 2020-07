Macron muda alguns ministros-chave em remodelação governamental em França

A grande mudança na remodelação do Governo francês anunciada hoje é o novo ministro do Interior, Gérald Darmanin, até agora na pasta das Contas Públicas, havendo ainda mudanças em lugares importantes como a Justiça, Trabalho e Cultura.

O novo Governo de Jean Castex, recém-nomeado primeiro-ministro, foi conhecido hoje à tarde e a saída de Christophe Castaner, até agora ministro do Interior e elemento próximo de Emmanuel Macron, é a maior mudança a registar.

Castaner é substituído por Gérald Darmanin, que era até agora ministro das Contas Públicas e o mais jovem do Governo anterior. Darmanin vem da direita e era próximo de Sarkozy, tal como o primeiro-ministro Castex.

O advogado Eric Dupond-Moretti é o novo ministro da Justiça, substituindo Nicole Belloubet. Vem da esquerda e, no passado, chegou a defender a interdição do partido de extrema-direita Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen.

Para a Cultura, Castex e Macron chamaram uma mulher experiente em vários executivos, Roselyne Bachelot. Também vinda da direita, Bachelot foi ministra da Ecologia de Chirac e da Saúde e depois Coesão Nacional com Sarkozy

No Ambiente, a escolha foi Barbara Pompili, até agora presidente da comissão do Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Nacional. Pompili pertencia até agora ao grupo dos Verdes.

Uma das mudanças mais esperadas era ainda o Trabalho, tendo em conta o impacto da doença covid-19 no país. A nova responsável por este setor é Elisabeth Borne, ministra do Trabalho, Emprego e Inserção.

Elisabeth Borne já tinha ocupado a pasta dos Transportes e do Ambiente com o Presidente Emmanuel Macron.

Os pilares do Governo mantêm-se, como Jean-Michel Blanquer na Educação, Jean-Yves Le Drian nos Negócios Estrangeiros e ainda Bruno Le Maire na Economia.

Ao todo, o novo Governo Castex tem 31 ministros e os novos secretários de Estado devem ser conhecidos até à próxima semana.

Emmanuel Macron vai falar ao país no 14 de julho, feriado nacional em França, revelando então as suas intenções até ao fim do mandato, que termina em 2022.