Macron reúne-se segunda-feira em Paris com Ursula von der Leyen

O Presidente francês Emmanuel Macron reúne-se segunda-feira de manhã em Paris com a presidente da Comissão Europeia (CE) indigitada, Ursula von der Leyen, anunciou hoje a Presidência francesa.

A reunião ocorrerá quatro dias depois de os eurodeputados rejeitarem a francesa Sylvie Goulard para o cargo de comissária europeia.

Esta “reunião de trabalho”, marcada para o Palácio do Eliseu às 11:00 locais (10:00 em Lisboa), “vai concentrar-se no estabelecimento da nova Comissão Europeia e na implementação do programa político apresentado por Ursula von der Leyen em julho”, indicou a Presidência francesa na nota enviada à imprensa.

A reunião faz parte de uma intensa agenda diplomática de Emmanuel Macron, que deverá jantar hoje à noite no Eliseu com a chanceler alemã, Angela Merkel, e almoçar na segunda-feira às 13:00 locais com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Macron também se encontrará com Ursula von der Leyen e Angela Merkel na quarta-feira para um jantar com líderes empresariais em Toulouse, no sudoeste da França, onde um conselho franco-alemão de ministros será realizado durante o dia.

Essas reuniões precedem uma cimeira europeia crucial sobre a questão do ‘Brexit’, que decorrem na próxima quinta e sexta-feira, em Bruxelas.

Emmanuel Macron também deve continuar as suas consultas, nos próximos dias, antes de propor um novo candidato francês para comissário europeu.

O Parlamento Europeu rejeitou na semana passada a nomeação de Sylvie Goulard como comissária europeia do Mercado Interno no futuro executivo de Ursula Von der Leyen.