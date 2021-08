Madalena Santos "Em julho e agosto teremos resultados muito melhores" no IVAucher

Madalena Santos, da SaltPay © DR

A SaltPay, que operacionaliza o programa IVAucher, faz um balanço positivo da adesão à medida e antecipa um acelerar dos valores acumulados. Sobre a dificuldade técnica de o Airbnb aderir - que levou esta semana a plataforma de alojamento local a recusar o convite das finanças para aderir ao programa -, a SaltPay garante medidas "em breve" para mitigar a questão.



Que balanço faz do IVAucher?

Passaram-se dois meses do período de acumulação e até agora conhecemos os dados consolidados de junho que nos indicam que houve um acréscimo de pedido de faturas com NIF de 34% face a 2020. De acordo com os dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, os contribuintes acumularam 21,2 milhões nos três setores abrangidos pelo programa no mês de junho, o que se traduz em mais 48% do que no mesmo mês de 2020 e já em níveis semelhantes a junho de 2019. A nossa expectativa é que este valor seja superior em julho e agosto.

Como tem sido a adesão?

A adesão tem corrido bastante bem! Como referido, não sendo um passo obrigatório nesta fase - a acumulação de benefícios até 31 de agosto apenas depende do pedido de fatura com NIF nos locais dos setores abrangidos -, os valores são muito interessantes. Contamos com um total de mais de 140 mil adesões e sabemos que setembro será o mês em que os cidadãos mais se dedicarão a este passo - já tendo saldo final consolidado e estando prontos para utilizar o seu benefício em consumos a partir de 1 de outubro.

Quais são as suas perspetivas?

São as melhores. O mês de junho trouxe resultados bastante positivos. Ao longo destas últimas semanas os portugueses puderam conhecer mais e melhor a medida, entraram em períodos de férias - mais do que nunca cá dentro - e por isso estamos certos de que julho e agosto terão resultados tão bons ou melhores. Por outro lado, quando chegarmos a outubro, iniciar-se-á a fase de utilização do benefício, que acreditamos que será um excelente motor de consumo nestes setores, incentivando todos a continuar a ir a espetáculos, museus, restaurantes, alojamentos - desta vez usufruindo de um desconto que pode ir até 50% do total da compra.

O Airbnb recusou o convite das Finanças alegando que não conseguia ligar a plataforma ao sistema SaltPay. Confirma-se?

Sim, o Airbnb confirmou que não teria recursos disponíveis para fazer a integração mas estão a ser preparadas medidas que podem mitigar significativamente esse facto e que serão anunciadas em breve.