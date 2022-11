Madalena Talone: "Bancos não têm estado de costas voltadas" à era digital

Madalena Talone,, administradora da CGD © Carlos Pimentel /Global Imagens

A administradora da CGD considera que os bancos "não têm estado de costas voltadas" ao tema da digitalização e refuta que tenham começado a olhar para a aposta tecnológica há poucos anos. "A tecnologia é vista como uma parte integrante do negócio, são dois temas que estão intrinsecamente ligados", referiu Madalena Talone, durante a Money Conference que está a decorrer esta quinta-feira.

A responsável não tem dúvidas de que é necessário o setor estar "bem infraestruturado para percorrer este caminho". E "tem sido claro o investimento transversal que os bancos têm feito nesta matéria", reforçou.

Em causa estão investimentos em novas tecnologias relacionadas com inteligência artificial, dados ou realidade aumentada. "É todo um potencial", reforçou, comentando ainda que palavras como criptomoedas ou NFT (tokens não fungíveis em português que, na prática, são representações digitais de um ativo) "vão ter de começar a fazer parte do nosso léxico".

Face a este cenário, Madalena Talone alerta para a importância da parceria com as fintech, principalmente no campo de recursos humanos. "O talento é escasso, para ganharmos conhecimento mais profundo temos de trabalhar em grande colaboração e verdadeiramente em ecossistema".

Sobre o tema do euro digital, comentou apenas que "ainda há muito para definir e um caminho para clarificar". Mas garante que a banca irá cooperar, até porque "os bancos têm um papel muito importante na sociedade, e não será certamente o caminho de implodir o negócio da banca".

A digitalização tem levado o setor financeiro a alterar o seu modelo de negócio. Com os clientes a quererem ter o banco no seu "bolso", através de um clique no seu telemóvel, a banca tem reforçado o investimento nesta área, uma aposta que, ao mesmo tempo, tem levado ao fecho de balcões físicos e despedimento de colaboradores.