Madeira abre concurso de 1623 milhões de euros para iluminações da passagem do ano

Fogo de artifício lançado sobre a cidade do Funchal © Hélder Santos / Aspress / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2022 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo da Madeira fez publicar no jornal oficial da região seis portarias relativas aos encargos orçamentais do concurso público das iluminações das festas de passagem dos anos 2022/2023 e 2023/2024 num total de 1.623 milhões de euros.

De acordo com os documentos, estes encargos orçamentais são repartidos nos anos 2022, 2023 e 2024.

O concurso público é para a conceção das iluminações decorativas das festas de passagem do ano, um dos principais cartazes turísticos da Madeira.

Para a zona central do Funchal o valor é de 457.500,00 euros, sendo de 434 mil para a área do cais da cidade e avenida Sá Carneiros.

A rua Fernão de Ornelas, uma das principais a artérias comerciais do Funchal que tem num dos extremos o Mercado dos Lavradores serão afetos 145 mil euros.

As ribeiras que atravessam a cidade têm um investimento previsto de 148 mil euros.

O Jardim Municipal do Funchal vai custar 61 mil euros e as praças do Povo, CR7 e Colombo 107.500,00.

As portarias têm data de publicação de 22 de junho e entraram em vigor no dia seguinte.