Madeira de providência duvidosa é principal exportação da RDCongo para Portugal

Em junho, a Global Witness divulgou uma investigação sobre a exploração madeireira ilegal na República Democrática do Congo (RDCongo), acusando a empresa Norsudtimber, que é detida por três irmãos portugueses, de operar ilegalmente em 90% das suas concessões.

“Portugal é um dos principais importadores de madeira da Norsudtimber”, denunciou na altura a Global Witness, acrescentando que a Noruega e a França estão a planear financiar um programa de 18 milhões de dólares para expandir a atividade da empresa na RDCongo.

Em 2017, Portugal comprou à RDCongo 3,712 milhões de euros de produtos de madeira e entre janeiro e setembro deste ano 2,7 milhões de euros (+14% face ao período homólogo), segundo os dados mais recentes da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

A segunda maior importação da RDCongo é composta pelo café (682 milhões de euros em 2017).

A balança comercial foi desfavorável a Portugal que, em 2017, conseguiu apenas exportar 3,993 milhões de euros de bens (que compara com 4,402 milhões de euros de importações congolesas), com destaque para as cervejas, máquinas e aparelhos, alimentos, metais comuns, produtos agrícolas, pastas celulósicas e papel e materiais têxteis.

No ano passado, existiam 64 empresas portuguesas a exportar para a RDCongo.

Naquele país vivem aproximadamente 700 portugueses, de acordo com os registos consulares da Embaixada de Portugal, indicou o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

A grande maioria dos registos (570) refere-se a residentes na capital, Kinshasa. Há ainda uma comunidade de cerca de 100 pessoas na cidade de Lubumbashi e outros pequenos núcleos em Kisangani e Katanga.

A proximidade de eleições na RDCongo, as primeiras desde 2011, e já adiadas duas vezes desde 2016, pode agravar a instabilidade política num país que surge na agenda mediática, quase sempre devido ao saque dos seus recursos, violência ou epidemias.

Nos últimos meses, a deportação de milhares de congoleses ilegais de Angola motivou preocupações humanitárias do outro lado da fronteira e provocou tensão entre os dois governos vizinhos.