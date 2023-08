Madeira deverá atingir 50% de produção de energia renovável em 2025

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Agosto, 2023 • 14:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) reafirmou hoje que pretende dotar a região de capacidade para produzir 50% de energia elétrica a partir de fontes renováveis até 2025 e destacou o empenho da Empresa de Eletricidade da Madeira no processo.

"A Empresa de Eletricidade da Madeira está de parabéns, porque este é um dos projetos mais inovadores desenvolvidos na Europa e no nosso país, é uma das maiores obras que foram realizadas no campo a hidráulica em Portugal", disse o chefe do executivo insular, Miguel Albuquerque, referindo-se ao Sistema de Aproveitamento Hidroelétrico Dr. Rui Rebelo, localizado no Paul da Serra, concelho da Calheta, zona oeste da ilha da Madeira.

Albuquerque visitou hoje a infraestrutura, que representou um investimento de 70 milhões de euros, cofinanciado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

O Sistema Aproveitamento Hidroelétrico Dr. Rui Rebelo consiste numa estrutura de armazenamento e produção de energia elétrica, através da ampliação e transformação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta num sistema reversível, que inclui a produção de energia elétrica, a captação, o armazenamento e a bombagem de água.

O sistema, instalado a 1.300 metros de atitude, canaliza água para produção de energia elétrica, rega e abastecimento púbico, e funciona também como ponto de abastecimento para helicópteros de combate a incêndios.

"Esta é uma das principais obras do nosso mandato", afirmou Miguel Albuquerque, sublinhando que o objetivo é a Madeira dispor, até 2025, de capacidade instalada para produzir 50% de energia elétrica a partir de fontes renováveis.