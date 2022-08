Madeira reembolsou mais de 1,5 milhões de euros em despesas de saúde

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Agosto, 2022 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

O Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASAÚDE) pagou mais de 1,5 milhões de euros em reembolsos aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde no primeiro semestre de 2022, indicou esta quarta-feira a instituição.

"Os exames de radiologia surgem como sendo os cuidados de saúde que auferiram maior valor de reembolso, representando 23% do valor, enquanto as consultas médicas e a medicina dentária representam 17,1% e 16,8% respetivamente", refere o IASAÚDE em comunicado.

Os dados do primeiro semestre apontam para o pagamento de 167.000 atos, 80,2% dos quais deram entrada nos serviços da sede instituto, no Funchal, seguindo-se os concelhos da Calheta (3,9%) e de Câmara de Lobos (3,5%).

"Por sua vez, através dos serviços de entrega alternativos -- quiosque digital na Loja do Cidadão e o Pré-registo -- foram recebidos 32.477 atos para efeitos de reembolso", lê-se no comunicado.

No total, nos primeiros seis meses de 2022, o IASAÚDE procedeu ao pagamento de 1.558.779,55 euros no âmbito do reembolso das despesas de saúde aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde.