Caldeira Cabral: “Madeira tem espaço para crescer e diversificar a economia”

“Além do turismo, há um desafio muito grande da diversificação da economia que é uma das áreas em que temos insistido muito a nível nacional com as ‘startups, as empresas tecnológicas”, disse Manuel Caldeira Cabral, no âmbito dos Estados Gerais do PS regional.

O governante acrescentou que esta é “uma das áreas que nas economias insulares tem muita capacidade para ser desenvolvida”, considerando que “há muitos bons exemplos na Madeira”.

“Há empresas que estão a florescer nesta área, mas há muito espaço para crescer”, vincou, mencionado a Universidade da Madeira e as forças vivas da região, os jovens qualificados que têm “capacidade de dar uma resposta interessante e até de atrair para a Madeira” investidores de outros países.

Caldeira Cabral sustentou que essas pessoas podem ir para a Madeira “porque tem muitas condições para trabalhar” e onde encontram ali “financiamento para os seus negócios”, acrescentando que “as novas gerações apreciam a qualidade de vida que a ilha tem para oferecer, o que pode ser um fator diferenciador”.

O ministro destacou o crescimento do país, do aumento dos salários e das exportações, apontando que “o turismo é um setor muito importante para a região e tem tido resultados positivos”.

O governante defendeu ser necessário fazer a ligação do turismo à cultura, à qualidade de vida, tornando o setor num “fator de desenvolvimento espalhando o turismo por todo o território e combatendo também a sazonalidade” e apostando na valorização dos seus trabalhadores.

“Nos últimos dois anos, Portugal tem crescido mais em receitas do que em números de turistas, o que significa que está a crescer também pela qualidade”, apontou.

No seu entender, “Portugal tem conseguido ter uma política consistente de formação, de valorização dos recursos humanos”, o que contribui para que seja um fator diferenciador do setor.

“A Madeira é uma região que tem uma afirmação e um produto turístico de alta qualidade, mas o trabalho que temos feito mostra que o país que é muito competitivo em turismo pode sempre fazer mais e tem sempre novos desafios”, disse.