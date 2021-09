Madrid prepara medidas contra aumento dos preços da eletricidade

© Mathieu Lewis-Rolland/AFP

O governo espanhol está a preparar medidas para travar os recentes aumentos dos preços da eletricidade, que têm batido recordes sucessivos e vai anunciá-las esta terça-feira.

O pacote de medidas a ser aprovado pelo conselho de ministros espanhol passa por um novo corte fiscal e por uma revisão da tarifa regulada, com influência directa no preço a pagar pelo consumidor final, de forma a que esta não esteja sujeita às variações do mercado e evitando os leilões de preços da eletricidade, segundo o El País. O leilão para os preços de eletricidade do Mibel, o mercado ibérico, são realizados dia a dia. Madrid admite vir a abrir leilões para as diferentes produções de eletricidade, entre renováveis, a gás natural ou, no caso de Espanha,também com a produção nuclear.

A ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, já tinha admitido na última semana, que em cima da mesa estava a hipótese de eliminar, ainda de que de forma temporária, o imposto sobre a eletricidade, que no país vizinho agrava a conta em 5,11%. A isto, soma-se um corte no IVA de 21% para 10% e a suspensão do imposto de geração de eletricidade, de 7%, até ao fim do ano. Na sexta-feira, a eletricidade atingiu, no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel), para Portugal e Espa nha, um valor médio de 152,32 euros por megawatt hora (MWh). Para hoje, o preço médio da eletricidade no mercado grossista vai atingir os 154,16 euros por MWh, uma subida de 6,9% face ao preço registado ontem.

Como o DV adiantou este domingo, os industriais portugueses já pediram ao governo português para tomar medidas no mesmo sentido de travar a subida de preços da eletricidade.