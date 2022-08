Maior edição de sempre da Feira do Livro regressa Lisboa a 25 de agosto

Feira do Livro de Lisboa (Foto de arquivo) © DR

A maior edição de sempre da Feira do Livro de Lisboa (FLL) acontece este ano, de 25 de agosto a 11 setembro, no Parque Eduardo VII, revelou a organização. Com 340 pavilhões e a presença de 140 participantes que representam centenas marcas editoriais, a FLL terá um novo conceito: os pavilhões são totalmente novos e mais sustentáveis.

Como explica a organização do evento, a 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa ficará marcada "por uma total renovação", com uma aposta numa estética mais funcional e "consciente da pegada ecológica e do impacto ambiental que tem na cidade, permitindo assim ganhos substanciais face às anteriores edições".

Ainda na onda da sustentabilidade, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) estabeleceu uma pareceria com a EMEL para que o transporte oficial da FLL seja a GIRA - sistema público de bicicletas partilhadas. De igual forma, a organização do evento promove a utilização dos transportes públicos para chegar até ao local do evento.

Este é o terceiro e último ano que a Feira do Livro de Lisboa se realiza em pleno verão. Pedro Sobral, presidente da APEL, adianta que em 2023 a FLL vai "retomar as datas de sempre da Feira, ou seja, no pré verão. Mas, ao contrário das duas anteriores edições, este ano, a escolha das datas deveu-se aos desafios que a produção dos novos equipamentos trouxe, mas cujo resultado final será benéfico para todos", declara o responsável.

De forma a simplificar os pagamentos será possível utilizar a MBWay, mas no recinto da feira vai também existir uma caixa ATM.

Este ano a Feira do Livro de Lisboa terá como convidado de honra a Ucrânia, que terá presença num stand dedicado a este país.