Maior excedente público trimestral da democracia desaparece daqui a uma semana

O ministro das Finanças. Fernando Medina © Gerardo Santos / Global Imagens

No terceiro trimestre deste ano, as contas públicas portuguesas registaram um excedente histórico em democracia e o maior desde que o país aderiu ao euro. Mas no último trimestre deste ano, esse saldo positivo, medido em contabilidade nacional (métrica que depois é reportada a Bruxelas e é observada na avaliação à luz do Pacto de Estabilidade), já deve desaparecer totalmente, dando lugar a um novo défice trimestral, que superará os 2,2% do produto interno bruto (PIB), com base em dados novos do INE.

Assim é porque, entretanto, a grave crise inflacionista já começa a prejudicar a economia e os apoios públicos de grande magnitude às famílias e empresas a pagamento desde outubro já se encontram refletidos na despesa pública deste final de ano.

Com a inflação muito alta e um pico na faturação de muitas empresas, que conseguiram dilatar as suas margens e rendas, as contas públicas acabaram por insuflar de forma inédita no período de julho a setembro por via de uma maior coleta de receita de impostos e contribuições.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), ontem divulgados, e com base em cálculos do Dinheiro Vivo, no terceiro trimestre deste ano, o excedente público entregue pelo Ministério das Finanças de Fernando Medina atingiu um máximo da democracia e das séries oficiais (que remontam ao início de 1999), na ordem dos 6,8% do PIB, cerca de 4,2 mil milhões de euros, segundo o instituto.

Considerando os nove meses do ano já apurados (janeiro a setembro), os dados do INE mostram que o excedente também é máximo, equivalendo a cerca de 2,8% do PIB (quase 5 mil milhões de euros).

É um valor excedentário, mas mais baixo do que o trimestral pois no primeiro trimestre, as contas públicas registaram um ligeiro défice de 0,4%; depois, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro, fez explodir a inflação na zona euro e em Portugal, o que acabou por contribuir de forma decisiva para dilatar num primeiro momento a receita pública, como referido.

Assim, o país registou um excedente orçamental de 1,8% do PIB no segundo trimestre (o segundo maior saldo positivo das séries longas), reforçando com um novo recorde de 6,8% no terceiro trimestre.

No entanto, a crise continuou, as taxas de juro do Banco Central Europeu começaram (desde julho) a subir de forma rápida e violenta para tentar debelar a inflação galopante (ultrapassa os 10%), pelo que vários problemas da economia emergiram, sobretudo nas famílias e empresas mais endividadas.

Assim, o último trimestre deste ano também parece marcar o início de uma conjuntura novamente mais adversa para as contas públicas. Tendo em conta que a meta do défice público anual (também em contabilidade nacional) deverá rondar 1,5% do PIB (em vez de 1,9%, como revelou o primeiro-ministro, António Costa, em entrevista à Visão), então, o défice irá reaparecer na reta final deste ano, devendo chegar a 2,2% do PIB, segundo cálculos do Dinheiro Vivo.

Finanças avisam para "degradação" das contas

O gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina, confirmou que "em contabilidade pública, as Administrações Públicas (AP) registaram um excedente orçamental de 5.253 milhões de euros até setembro de 2022" e que "a evolução positiva da execução orçamental nos primeiros nove meses do ano permitiu pré-financiar o programa Famílias Primeiro e o programa Energia para Avançar, anunciados em setembro e concretizados em larga medida em outubro".

Mas essa margem enorme que permitiu financiar apoios públicos foi obtida num contexto único e especial. Segundo as Finanças, até setembro (final do terceiro trimestre), registou-se "um acréscimo de receita de 15,5% face a 2021 (e de 14,9% face a 2019) justificado pelo dinamismo do mercado de trabalho, da economia e pelo efeito da subida de preços".

No entanto, as Finanças já avisaram que "a despesa com estes programas será refletida a partir da execução orçamental de outubro, o que antecipa uma degradação do saldo orçamental" em outubro e nos meses seguintes, até porque o governo decidiu dar mais apoios, como o dos 240 euros para as famílias consideradas pobres, cerca de um milhão de agregados, estima o governo.

Tudo a travar: rendimento, consumo, poupança

O défice reaparece e o rendimento das famílias já está a travar, o consumo idem, a poupança também.

"O Rendimento Disponível Bruto (RDB) das Famílias portuguesas aumentou 1% face ao trimestre anterior, verificando-se crescimentos de 1,8% e 1% das remunerações e do Valor Acrescentado Bruto (VAB), respetivamente", calcula o INE com base nas contas nacionais por setor institucional.

Assim a despesa de consumo final abrandou, tendo aumentado "2% (2,7% no trimestre anterior), determinando a redução da taxa de poupança para 5,1% [do rendimento disponível]", visivelmente abaixo dos 6,1% do trimestre anterior.

Em termos reais, ou seja, contando com a destruição de poder de compra provocada pela inflação muito elevada, "o Rendimento Disponível Bruto ajustado per capita das Famílias diminuiu 0,4% no 3º trimestre de 2022", acumulando assim dois trimestres seguidos de perdas. Começou a cair (menos 0,1%) no segundo trimestre, diz o INE.