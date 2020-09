Maior rede de agências de viagens espanhola fecha 500 pontos de venda

O grupo espanhol Globalia vai reduzir a rede de agências de viagens Halcón das atuais 600 para 95. A decisão surge depois de o governo de Pedro Sanchéz ter suspendido o programa de férias para a terceira idade do Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), para o qual os operadores tinham reservado 900 mil estadas em hotéis, e com as quais contavam para salvar a época baixa. A notícia é avançada pelo jornal El Confidencial.

O grupo Globalia, dona da Air Europa, também estará a equacionar o encerramento de 90% das 165 agências da Viajes Ecuador, adianta a publicação espanhola.

A pandemia de coronavírus está a ter um impacto nunca antes visto no setor turístico e a Globalia não é o único grupo do setor a tomar medidas drásticas. O El Corte Inglés vai fechar quase 259 agências e tem em vigor um processo de lay-off na sua área de viagens, que emprega 4700 pessoas.

Em Portugal as 60 agências Halcón foram vendidas em 2017 ao grupo Ávoris.