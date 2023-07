Maiores bancos da zona euro melhoram rácio de fundos próprios de nível 1 no primeiro trimestre

© ANDRE PAIN / AFP

Os 111 maiores bancos da zona euro aumentaram o rácio de fundos próprios de nível 1 (CET1) no primeiro trimestre para 15,53%, contra 15,38% no trimestre anterior e 14,99% no primeiro trimestre de 2022.

O Banco Central Europeu (BCE), que supervisiona diretamente estes bancos, informou hoje que o rácio de fundos próprios de nível 1 (CET1, Common Equity Tier 1) varia entre 12,71% em Espanha e 22,56% na Estónia.

O CET1 dos bancos estónios, letões, luxemburgueses, lituanos, irlandeses, belgas, finlandeses, alemães, eslovenos e franceses é superior a 15%.

O rácio Common Equity Tier 1 dos bancos holandeses, italianos e portugueses é de 15%, enquanto o dos bancos austríacos, gregos e espanhóis é inferior.

O rácio CET1 é uma medida fundamental da solidez financeira dos bancos e, quanto mais elevado for, mais garantias de solvência o banco tem.

O rácio de empréstimos de cobrança duvidosa dos bancos da zona euro diminuiu no primeiro trimestre para 2,24% e o volume de empréstimos de cobrança duvidosa permaneceu estável em 339.000 milhões de euros.

O BCE afirmou que os empréstimos com um "aumento significativo" do risco de crédito diminuíram no primeiro trimestre para 9,31% (contra 9,62% no trimestre anterior) em relação ao total de empréstimos.

O 'stock' de empréstimos com um "aumento significativo" do risco de crédito aumentou para 1,351 biliões de euros (contra 1,380 biliões de euros no trimestre anterior).

A rendibilidade dos capitais próprios (RoE, Return on Equity) dos 111 bancos supervisionados pelo BCE subiu para 9,56%, em comparação com 7,68% para o conjunto de 2022, uma vez que o resultado operacional aumentou devido a um aumento homólogo de 24% das receitas de juros e a uma queda das imparidades e provisões.

A rendibilidade dos capitais próprios é a percentagem obtida dividindo o resultado líquido após impostos pelos capitais próprios, que são o capital e as reservas, e indica a rendibilidade de um banco e a sua capacidade de remunerar os acionistas pelo capital que investiram.

Quanto mais elevada for a rendibilidade dos capitais próprios, mais elevada é a rendibilidade do banco.

A percentagem de rendibilidade dos capitais próprios varia muito de país para país.

Os dez bancos espanhóis supervisionados pelo BCE têm uma RoE de 11,34%, os franceses de 7,60%, os alemães de 6,42%, os italianos de 13,13%, os neerlandeses de 11,13%, os portugueses de 14,44%, os irlandeses de 8,78% e os gregos de 11,35%.

Os bancos luxemburgueses registaram a menor rendibilidade dos capitais próprios no primeiro trimestre, 5,35%, e os bancos lituanos a maior, 29,63%.