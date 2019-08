Maioria das bolsas europeias em alta depois de alerta sobre economia alemã

As bolsas europeias estavam hoje em alta, exceto as de Madrid e Milão, um dia depois da advertência do banco central alemão (Bundesbank) sobre uma recessão na Alemanha no terceiro trimestre devido ao enfraquecimento do setor industrial.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI20 seguia em alta de 0,14%, para os 4.858,09 pontos, e cerca das 10:00, a bolsa de Londres (FTSE100) subia 0,38%, para 7.216,16 pontos, a de Paris (CAC 40) 0,08% para 5.375,64 pontos, a de Frankfurt (Dax) valorizava 0,12% para 11.7929,20 pontos, e a de Atenas (MXSTKH30) subia 0,07% para 9.851,24 pontos.

Em Madrid o Ibex perdia 0,25%, para 8.711,20 pontos, e em Milão o FTSEMIB descia 0,31% para os 20.651,50 pontos.

No resto da Europa, tal como na primeira sessão desta semana, as bolsas europeias abriram animadas pelas notícias da retoma de negociações entre Washington e Pequim para acabar com a guerra comercial.

O barril de petróleo Brent, que serve de referência para a Europa, seguia a valorizar 0,88% para 59,52 dólares.

As principais bolsas asiáticas fecharam a sessão na terça-feira com sinal misto, uma vez que o chinês Hang Seng caiu 0,04%, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,55%.

Wall Street terminou a sessão na segunda-feira com ganhos, de 1,52% para a Nasdaq e 0,96% do Dow Jones, impulsionados pelo aumento da rentabilidade dos títulos do Tesouro e pelo “perdão” temporário dos Estados Unidos para a empresa de telecomunicações Huawei.

Num dia sem referências macroeconómicas, o barril de petróleo Brent vende-se a 59,76 dólares, praticamente o mesmo preço do final do dia anterior.

A bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, fechou hoje a cair 0,11% para 2.880,00 pontos.