Maioria das empresas europeias sem divulgar informação ambiental suficiente

As empresas europeias não estão preparadas para publicar relatórios ambientais e apenas 10% divulgam informações suficientes sobre as suas emissões nacionais, segundo o rastreador de ação ambiental corporativa do CDP - Disclosure Insight Action.

De acordo com um comunicado, à medida que os regulamentos de relatórios de sustentabilidade corporativa da União Europeia (UE) começam a afetar cerca de 50 000 empresas, o rastreador revela um aumento na divulgação - com 50% mais empresas em toda a UE e EFTA (European Free Trade Association) a relatar dados de emissões em 2022 em comparação com 2020.

"No entanto, a maioria dos países ainda tem apenas 50% ou menos das suas emissões nacionais suficientemente divulgadas. Países como França e Bélgica têm apenas uma participação entre 1% a 10% das emissões nacionais representadas no rastreador", indica o CDP.

O rastreador conta com informações de quase 10 000 empresas que incluíram valores de emissões nas suas divulgações, cobrindo 16% das emissões globais, tendo em conta os compromissos climáticos e as ações para reduzir as emissões.

"Precisamos de aumentar drasticamente o ritmo da mudança se tivermos alguma esperança de limitar o aquecimento a 1,5 graus. O tempo está a esgotar-se para transformar a nossa economia mundial", afirma Laurent Babikian, diretor de produtos de dados globais do CDP, citado no comunicado.

Segundo o responsável, o rastreador do CDP "mostra que apenas 24% das empresas divulgadoras, cobrindo 5% das emissões globais, estão no caminho certo para atingirem as suas metas".

"Empresas, investidores e formuladores de políticas precisam de ter acesso a informações ambientais padronizadas para tomarem as medidas necessárias para mudar a nossa economia" sublinha Laurent Babikian.