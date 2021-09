Maioria das taxas de juro no crédito ao consumo vão descer no quarto trimestre

As taxas de juro máximas aplicáveis aos cartões de crédito e linhas a descoberto e as taxas no crédito para compra de carros usados ficarão inalteradas. A taxa aplicada no crédito para compra de carros novos vai subir, anunciou esta quinta-feira o Banco de Portugal.