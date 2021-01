Maioria dos empresários diz que já não vai contratar mais até março

O primeiro-ministro, António Costa, durante uma conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 07 de janeiro de 2021. O primeiro-ministro admitiu hoje que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O ano de 2020 terminou com a esmagadora maioria dos empresários muito pessimistas relativamente ao que vai ser o início de 2021, sobretudo no que diz respeito à criação de emprego. A maioria dos gestores ouvidos diz que não haverá capacidade para fazer mais contratações.

Pior: os indicadores relativos a dezembro mostram que a maioria dos decisores ouvidos prevê que, durante os próximos três meses, o número de pessoas ao serviço nas suas empresas até possa diminuir.

Em dezembro último, com o país a braços com uma segunda vaga muito violenta da pandemia (pior que a primeira, que começou em março de 2020) e à beira de um novo confinamento geral, o Instituto Nacional de Estatística (INE) conduziu mais um inquérito de conjuntura onde perguntou a cerca de 4000 empresários e gestores de empresas de quatro ramos de atividade (indústria, construção, comércio e serviços) se preveem aumentar, manter ou reduzir os seus quadros de pessoal.

O universo de decisores consultados trabalha em setores que representam quase 70% da economia portuguesa.

Apenas os empresários da indústria, cerca de mil, se mostraram tendencialmente mais otimistas quanto a contratações. Os restantes três mil decisores (dos outros setores) estão altamente descrentes quanto ao futuro próximo do emprego.

O INE mede o sentimento dos empresários através de um saldo das respostas extremas, que é a diferença entre as respostas dos gestores que veem uma eventual expansão do número de postos de trabalho nos próximos três meses e os que, pelo contrário, antecipam uma diminuição de trabalhadores.

O período de recolha de informação junto dos empresários decorreu de 1 a 23 de dezembro do ano passado.

Este indicador só não é negativo na indústria. Nas atividades económicas abordadas pelo INE o pessimismo domina.

Em dezembro, no caso do comércio, a confiança é negativa e está no pior nível desde maio. Nos serviços, o indicador manteve-se em linha com os níveis muito negativos de novembro. É preciso recuar a abril para encontrar um conjunto mais pessimista de empresários.

Idem no caso da construção e obras públicas. Os gestores deste setor, que foi um dos que não parou com o primeiro confinamento, estão agora bastante descrentes quanto a novas contratações no primeiro trimestre deste ano.

No comércio, "as perspetivas de emprego agravaram-se nos últimos dois meses, suspendendo o perfil ascendente iniciado em maio", diz o INE.

O outlook é ensombrado sobretudo pelas opiniões dos gestores do comércio grossista, diz o novo inquérito.

Nos serviços, "as perspetivas sobre a evolução futura do emprego agravaram-se entre setembro e dezembro, suspendendo o perfil de recuperação observado entre maio e agosto".

A indústria transformadora destoa do panorama geral. "O saldo das perspetivas de emprego aumentou em dezembro, prolongando o movimento ascendente iniciado em maio", observa o INE.

© INE

Outlook negativo com desemprego a subir imenso

Este pessimismo relativo às contratações dos próximos três meses revela-se numa altura em que já é evidente uma rápida degradação do mercado de trabalho em Portugal.

O mesmo INE refere que o número de pessoas sem trabalho aumentou 14,8% em outubro de 2020 face a igual mês de 2019, segundo os dados definitivos do seu inquérito ao emprego mensal. Em novembro, o contingente de desempregados continuou a subir bastante, mais de 8% em termos homólogos, dizem os dados ainda provisórios.

Já a taxa de desemprego (conceito da Organização Internacional do Trabalho, OIT) situou-se em 7,5% da população ativa em outubro. Embora a intensidade do desemprego tenha recuado ligeiramente (menos 0,4 pontos percentuais face a setembro), em termos homólogos subiu bastante por causa da crise viral e dos estragos feitos na economia.

Um ano antes, em outubro de 2019, antes de a pandemia começar, o desemprego estava nos 6,5%.

Em todo o caso, em termos intranuais, nota-se que o desemprego tem vindo a baixar face aos valores elevados da primeira fase da pandemia.

Restrições e confinamentos mascaram o desemprego real

Mas o INE avisa que, por causa do aumento das restrições sobre os horários dos negócios e à circulação de pessoas, pode estar a acontecer outra vez o fenómeno que afetou a medição do desemprego no primeiro confinamento.

O número de pessoas oficialmente sem trabalho rondará agora 387 mil (outubro) e 375 mil casos (novembro). Destes, cerca de 80 mil são jovens com menos de 25 anos, mostra o INE.

A taxa de desemprego média total (janeiro a novembro) está agora nos 7%, valor que compara com os 8,7% estimados pelo governo para o ano de 2020 como um todo. O Banco de Portugal previu 7,2% em dezembro.

No entanto, o alívio no desemprego pode ser enganador, pode ser aparente, porque muitas pessoas podem estar limitadas na procura por trabalho devido às restrições de mobilidade e horárias impostas pelas autoridades, avisa o instituto.

Tal como aconteceu na primeira vaga da pandemia e das medidas de confinamento, atualmente, "o impacto da pandemia, decorrente das restrições à mobilidade e disponibilidade e dos apoios concedidos, continua a influenciar o comportamento do mercado de trabalho", avisa o instituto.

Embora o grau de restrições ainda não seja tão elevado, os setores do turismo, da restauração, do alojamento, continuam a defrontar-se com medidas que limitam a sua atividade e a mobilidade das pessoas, o que pode já estar a mascarar o desemprego real.