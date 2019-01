Maioria dos portugueses que elegem alojamento local têm entre 30 e 49 anos

Os principais utilizadores portugueses de alojamento local (AL) são as famílias (41,30%), seguidas de casais (34,90%) e grupos de amigos (18,5%), de acordo com um estudo encomendado pela HomeAway à Universidade Lusófona.

Dados do inquérito mostram que, a faixa etária que mais utiliza este tipo de alojamento oscila entre os indivíduos com idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos (58,3%).

A principal fonte de informação consultada são as plataformas online (33,8%) e as recomendações de familiares e amigos (21,6%). A resposta com menos expressão foi “através de uma agência de viagens”. Mas são os comentários e avaliações de outros turistas que mais pesam na tomada de decisão para 36,2% dos inquiridos.

Em comparação com outros tipos de alojamento, a preferência dos nacionais por esta modalidade de alojamento está relacionada com o preço, a comodidade, a localização e o meio envolvente. Para 34,1% dos inquiridos é igualmente importante conhecer pessoas novas e contactar com a cultura e costumes locais. “Estas motivações atestam a escolha pelo alojamento local, pois é a modalidade que permite aos viajantes experienciar uma maior proximidade com os habitantes do destino, suas tradições, gastronomia e história local”, segundo dados da plataforma.

As estadias têm uma duração até sete dias e o número médio de turistas presentes no alojamento é de 3,88. O apartamento é o tipo de alojamento preferido pelos viajantes (42,7%)

A maioria (62%) opta por realizar a reserva online, enquanto 20,6% optaram pelo telefone. Mais de metade dos turistas faz a sua reserva com um período de antecedência entre um e seis meses (56,5%).

Este barómetro foi realizado durante os meses de setembro e outubro de 2018 junto de uma amostra de 2071 residentes em Portugal, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos de idade, que ficaram instalados em AL, localizado em território nacional.