Maioria dos portugueses pretende realizar férias este ano

A maioria dos turistas portugueses pretende viajar este ano, com quase 29% a afirmarem que vão realizar um período de férias e 16,4% quatro ou mais, segundo um estudo do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo hoje divulgado.

“O estudo revela as intenções de férias do turistas nacionais para 2020, sendo que 89% dos sujeitos da amostra pretendem viajar este ano”, indicou, em comunicado, o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT).

Quase 29% dos inquiridos revelaram que vão fazer um período de férias, 26,9% dois períodos, 15,1% três períodos e 16,4% quatro ou mais.

Dos que vão gozar férias mais longas em 2020, perto de 60% declararam que vão fazer um ou dois períodos de férias até três noites.

Por sua vez, verificou-se que, considerando a duração da viagem, a tendência é para fazer “uma ou duas viagens até três noites e uma de quatro a sete noites”, sendo que 49% declararam que não vão fazer uma viagem com mais de sete noites.

O estudo apontou ainda que nove em cada dez turistas portugueses utilizam aplicações de GPS para se orientarem nos destinos, destacando-se o ‘Google Maps’ como a mais utilizada.

No entanto, o estudo, desenvolvido em parceria com a Soltrópico, concluiu que 40% dos turistas portugueses recorrem a mapas físicos, resultado “que vai ao encontro da crescente digitalização da informação disponível”.

Ainda no âmbito das atitudes praticadas no destino, 91% dos portugueses indicaram que se tiverem dúvidas sobre os sítios a visitar “recorrem normalmente” a aplicações e recomendações na internet, enquanto sete em cada dez inquiridos assume também recorrer aos postos de turismo para validar essas informações.

Para a realização deste estudo foi aplicado, entre 19 de novembro e 03 de dezembro de 2019, um questionário promovido através de uma campanha ‘online’, tendo-se registado 518 inquéritos válidos.

Entre os que responderam ao questionário, 75% são mulheres, 48% são casados ou em união de facto e 71% têm o ensino superior.

Já no que se refere à faixa etária, predominam os indivíduos da ‘geração millennial’, entre os 18 e os 40 anos.