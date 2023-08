Maioria dos portugueses quer remodelação governamental

© Leonardo Negrão/Global Imagens (Imagem de Arquivo)

Os portugueses querem uma grande remodelação governamental. Tanto que sete em cada 10 disseram isso mesmo ao barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.

Em outras palavras, 71,3% dos respondentes concorda com mexidas no Executivo de António Costa.

A liderar as opções de saída do Governo está João Galamba. O ministro das Infraestruturas obteve 80% de respostas favoráveis à questão sobre quem é que deve sair do Governo.

Segue-se o ministro das Finanças, Fernando Medina, com 64% dos inquiridos a concordar com a sua saída e depois o ministro da Educação, João Costa, com 62%.

Já as ministras da Presidência, Marina Vieira da Silva, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, obtiveram 28% de respostas positivas à sua saída.

A sondagem da Intercampus, foi realizada entre os dias 7 e 11 de agosto e tem uma amostra constituída por 607 entrevistas. A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 61,3%.