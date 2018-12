Maioria dos portugueses vai fazer compras de Natal em centros comerciais

A quadra natalícia avizinha-se e com ela aumenta o consumo com os presentes de Natal, principalmente nos Centros Comerciais. Este ano não vai ser exceção, pois segundo o Observador Cetelem, a maioria dos portugueses tenciona fazer as suas compras de Natal nos centros comerciais, cerca de 70%. A acompanhar a tendência estão os super e hipermercados, que registam um aumento na procura para este ano. Pelo contrário e como tem vindo a acontecer nos últimos anos, o comércio tradicional continua a perder adeptos, sendo o último mais procurado para as compras deste Natal.

Apesar de serem os mais procurados, em relação a 2018 regista-se uma quebra de 20% na procuram, tal como no comércio tradicional (22%). Já os supermercados vão ser mais procurados este ano (+7%). Paralelamente, as feiras e mercados tradicionais mantém um número semelhante ao ano anterior, este ano com 9% das intenções de consumo.

Curiosamente, refere, apenas 3% dos portugueses vai fazer as compras de Natal online, com um gasto médio de 203 euros, destacando-se no digital as compras de produtos culturais.