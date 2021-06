Maioria quer regime misto de teletrabalho com dois dias fora do escritório

Internet, computador, trabalho em casa teletrabalho © Unsplash

A maioria dos trabalhadores portugueses prefere um regime misto de teletrabalho, com dois dias longe do escritório, aponta uma sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã publicada nesta quinta-feira.

Segundo os resultados do estudo, com base numa amostra de 608 entrevistas, 40,6% dos inquiridos preferem poder ficar em teletrabalho dois dias por semana, tendo a opção por um regime híbrido de trabalho remoto.

A segunda opção que reuniu mais preferências na sondagem é a de trabalhar remotamente semana sim, semana não, escolhida por 36,7% dos inquiridos.

Por fim., só 13,3% se decidiram pela restante opção dada em inquérito: trabalhar um dia por semana fora do escritório.

O inquérito distingue também as escolhas de homens e mulheres, permitindo concluir que entre as trabalhadoras há maior preferência por um regime de prestação de teletrabalho de dois dias semanais (42,4%). Já as respostas dos trabalhadores inclinam-se em partes iguais pela opção de semanas intercaladas de teletrabalho e pela opção de dois dias por semana em trabalho fora do escritório.

Os dados do estudo apontam também para uma percentagem mais elevada daqueles que concordam com o fim do teletrabalho obrigatório (49,7%) do que a daqueles que discordam (41,1%).