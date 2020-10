Mais 13 mortes e 734 casos de infeção por covid-19 em Portugal

Já há 2018 mortos e 79 885 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais 13 mortos e 734 casos em 24 horas.

A DGS indica que das 13 mortes registadas, sete ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções (356), três na região Norte (298 novos infetados), duas no Centro (mais 45 casos) e uma no Alentejo (com mais seis infetados). Algarve regista 25 novas infeções, a Madeira mais três e o Açores mais uma, sem mortes a registar.

O boletim revela também que nas últimas 24 horas há mais 19 pessoas internadas nos hospitais (são agora 701), 106 das quais nos cuidados intensivos (mais uma do que ontem).

Há neste momento 27 413 casos ativos, mais 474 em relação a domingo e 46 272 pessoas em vigilância pelas autoridades (menos 76).

O número de recuperados é agora de 50 454, mais 247.

Pandemia suspendeu serviços de saúde mental em 93% dos países

A pandemia de Covid-19 interrompeu ou suspendeu serviços essenciais de saúde mental em 93% dos países do mundo, numa altura em que a procura por estes cuidados de saúde está a aumentar, revela um inquérito da OMS divulgado esta segunda-feira.

O inquérito realizado em 130 países fornece os primeiros dados globais que mostram o impacto devastador da covid-19 no acesso aos serviços de saúde mental e realça a necessidade urgente de um aumento do financiamento. O inquérito, que foi realizado entre junho e agosto deste ano, em 130 países das seis regiões da Organização Mundial da Saúde, avalia como a prestação de serviços mentais, neurológicos e de uso de substâncias mudou devido à covid-19, os tipos de serviços que foram interrompidos e como os países estão a adaptar-se para superar esses desafios.

Mais de 60% dos países reportaram perturbações nos serviços de saúde mental para pessoas vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes (72%), idosos (70%) e mulheres que necessitam de serviços pré-natais ou pós-natais (61%).

