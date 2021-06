Mais 16.100 novos fogos em licenciamento em Portugal Continental até abril

Lisboa vista do Miradouro da Graça © Paulo Spranger /Global Imagens

Mais de 16.100 novos fogos foram submetidas até abril deste ano a licenciamento municipal em Portugal Continental, dos quais 7.300 novos projetos residenciais, anunciou a Confidencial Imobiliário.

"Este pipeline é superior ao registado em igual período do ano passado, quando se contabilizavam 6.770 projetos e 15.800 fogos em carteira", constata a Confidencial Imobiliário em comunicado, adiantando que se regista um aumento de 8% em número de projetos e de 2% em número de fogos.

Além disso, realça que cerca de 81% desta carteira é gerada em obra nova, a qual é responsável por 5.900 projetos num total de 13.100 fogos, sendo que a obra de reabilitação, representa os restantes 19%, somando 1.400 projetos num total de 3.000 fogos.

A Área Metropolitana de Lisboa recebe 24% dos fogos em pipeline até abril, num total de 3.800 unidades, contabilizando 1.500 novos projetos em licenciamento. A Área Metropolitana do Porto recebe 3.200 novos fogos distribuídos por 700 projetos, representando uma quota de 20% da carteira nacional, ao passo que o Algarve contribui com 1.000 fogos, equivalentes a 6% do pipeline do país. Nesta última região contabilizam-se 400 novos projetos.

Entre as três regiões, apenas a Área Metropolitana do Porto registou uma evolução positiva face ao período homólogo, com uma carteira 22% superior em número de fogos. No Algarve e Área Metropolitana de Lisboa a tendência foi de queda, com carteiras 13% e 8% mais reduzidas, respetivamente.