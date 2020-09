Mais 2 mortos e 315 infetados nas últimas 24 horas

A DGS anunciou hoje mais 315 novos casos de covid e mais duas mortes, de acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado neste domingo.

No total, desde o início da pandemia, morreram 1840 pessoas e foram confirmados 60 258 infeções, havendo 15 465 casos ativos no país. O boletim da DGS revela ainda que há 354 doentes internados, mais nove do que ontem, e mais duas pessoas nos cuidados intensivos, num total de 43.

O boletim epidemiológico revela ainda que Portugal tem o registo de mais 160 casos de pessoas recuperadas nas últimas 24 horas, num total de 42 953.